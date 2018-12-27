Влада Росії хоче переписати Конституцію під Путіна, – ЗМІ

У російській Держдумі з’явилася ідея внести зміни до Конституції на тлі намагань Кремля, попри вимоги Основного закону, лишити Володимира Путіна при владі і після завершення його нинішнього президентського терміну у 2024 році.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Відомо, що з такою ініціативою виступив спікер російського парламенту В'ячеслав Володін під час зустрічі з Путіним 25 грудня. Володін натякнув, що існуючі норми Конституції Російської Федерації втратили свою сутність і ефективність. Проте він не уточнив про які саме зміни до документу йдеться. Цікаво, що президент Росії наразі нічого не відповів на пропозицію.

У суспільстві назріли питання, шановний Володимир Володимирович. Це час, коли ми могли б відповісти на ці питання, не загрожуючи жодним принциповим положенням. Закон, навіть такий, як Основний закон, не є догмою,

– сказав Володін на зустрічі.

Гліб Павловський – політичний аналітик і колишній кремлівський помічник прокоментував таку ініціативу парламенту.

Йдеться про передачу влади. Путін заохочує цю гру, роблячи неоднозначні натяки,

– додав він.

Більше того, інші аналітики також підтвердили виданню Bloomberg, що влада таким чином готується до того, щоб Путін лишився "за кермом" після 2024 року. Хоча відомо, що російська Конституція забороняє нинішньому президенту РФ балотуватися знову.

Оскільки увага до спливу терміну Путіна зростає, то політичні аналітики та урядові інсайдери вже не один місяць обговорюють можливість конституційних змін.

Загальні настрої у російському суспільстві полягають в тому, що Путіна, як гаранта цієї системи, ніким замінити,

– сказав політолог Московського державного інституту міжнародних відносин Валерій Соловей.

Крім того, Соловей додав, що жоден з потенційних кандидатів не в змозі підтримувати "священні зв'язки" з народом. Таким чином, у якості найкращого варіанту "розглядається зміна конфігурації уряду для того, щоб Путін залишався центром прийняття рішень".

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Більше того, аналітики вважають, що серед гіпотетичних варіантів – зробити нині дорадчий орган Державну Раду РФ вищим керівним органом в країні і на його чолі поставити Володимира Путіна. Все ж на думку Соловея, при цьому нового президента можуть позбавити багатьох повноважень.

Політолог припускає, що процес внесення змін до Конституції РФ може розпочатися вже у 2020 році.

Раніше 24 канал писав, що американський аналітик висловив припущення щодо того, що Путін буде робити у 2019 році. Він вважає, що збройне вторгнення до України з Півдня та посилення тиску на Білорусь – лише кілька дестабілізуючих кроків на світовій арені, до яких може вдатися президент Росії Володимир Путін.