Що Путін робитиме у 2019 році: прогноз американського аналітика

Збройне вторгнення до України з Півдня та посилення тиску на Білорусь – лише кілька дестабілізуючих кроків на світовій арені, до яких може вдатися президент Росії Володимир Путін.

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Такий прогноз зробив колишній співробітник Пентагону, керівник Центру дипломатії Байдена Майкл Карпентер на своїй сторінці у соцмережах.

Зокрема, на думку Карпентера, цілком імовірно, що Путін зважиться на військове вторгнення до України, аби взяти під контроль Південнокримський канал, Азовське море та Керченську протоку.

"Найімовірніше, ціллю стане канал із Дніпра до Криму. Без цієї води страждає сільське господарство Криму", – написав він.

#1 A military incursion into Ukraine. The most likely target is the canal that feeds fresh water from the Dnieper river to Crimea. Without this water, Crimea's agricultural sector goes under. Also look for Russia to seek complete dominance over the Sea of Azov and Kerch Strait. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) December 22, 2018

Крім того, за його словами, європейські санкції проти Росії почнуть поступово розпадатись, після того, як один із членів ЄС порушить консенсус в обмін на непублічну угоду з Росією у сфері енергетики. "Найімовірніші кандидати: Угорщина, Італія, Австрія", – наголосив Карпентерн.

#9 EU sanctions on Russia fall apart as one of the EU member states breaks consensus in return for an undisclosed energy deal with Russia. The most likely candidates: Hungary, Italy, Austria. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) December 22, 2018

Також варто очікувати посилення тиску Росії на Президента Білорусі Олександра Лукашенка, аби домогтись дозволу на будівництво російської військової бази у цій країні. Якщо Мінськ опиратиметься, Кремль готуватиметься здійснити аншлюс Білорусі.

#3 Pressure on President Lukashenka to allow Russia to build a military base in Belarus, especially if the US green-lights the construction of "Fort Trump" in Poland. If Minsk resists, the Kremlin will be prepared to execute an Anschluss operation. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) December 22, 2018

Серед інших прогнозів - військове загострення в Нагірному Карабаху, встановлення контролю за сходом Сирії спільно із Іраном після виведення сил США, зростання російської військової присутності у Лівії, сприяння приходу до влади в Афганістані ісламістського руху "Талібан", спроби спровокувати черговий етнічний конфлікт на Балканах та посилення зв’язків із Саудівською Аравією.

#2 A military flare-up in Nagorno-Karabakh if Prime Minister Pashinyan does not cater to corrupt Russian interests in Armenia. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) December 22, 2018

#4 Russia and Iran take control of eastern Syria as the US withdraws and Turkey engages in cross-border attacks on Kurdish fighters. Over time this guarantees that disenfranchised Sunni Arabs radicalize into ISIS 2.0. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) December 22, 2018

#5 A growing Russian military presence in Libya helps General Haftar consolidate control of the country, which becomes a Russian protectorate. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) December 22, 2018

#6 Moscow arms the Taliban with more sophisticated weapons as the US draws down its forces and the NATO ISAF mission is stretched to the breaking point. Moscow displaces the US as the chief power-broker in Afghanistan and the Taliban comes back to power. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) December 22, 2018

#7 Moscow supports Bosnian President Milorad Dodik's efforts to separate Republika Srpska from the rest of Bosnia and Herzegovina, risking a renewed ethnic conflict in the Balkans. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) December 22, 2018

#8 The Russian-Saudi relationship blossoms as Moscow sends more weapons to Saudi Arabia and coordinates further oil supply cuts. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) December 22, 2018

Крім того, дуже ймовірно, що Путін також активно працюватиме над тим, аби оформити під себе розстановку сил у США перед президентською кампанією 2020 року.

#10 The Kremlin's active measures campaign in the US goes into overdrive as Russia seeks to shape the 2020 presidential field. Dark money becomes the main tool of Kremlin influence as Russia concludes that financing organic disinformation is more effective than offshore ops. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) December 22, 2018

До слова, днями Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував не називати Росію братньою державою. Свою заяву білоруський лідер зробив на нараді з актуальних питань співробітництва з Москвою.



Також нагадаємо, що 20 грудня президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється.