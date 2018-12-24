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      Що Путін робитиме у 2019 році: прогноз американського аналітика

      1193 Читать новость на русском
      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty Images

      Збройне вторгнення до України з Півдня та посилення тиску на Білорусь – лише кілька дестабілізуючих кроків на світовій арені, до яких може вдатися президент Росії Володимир Путін.

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      Такий прогноз зробив колишній співробітник Пентагону, керівник Центру дипломатії Байдена Майкл Карпентер на своїй сторінці у соцмережах.

      Зокрема, на думку Карпентера, цілком імовірно, що Путін зважиться на військове вторгнення до України, аби взяти під контроль Південнокримський канал, Азовське море та Керченську протоку.

      "Найімовірніше, ціллю стане канал із Дніпра до Криму. Без цієї води страждає сільське господарство Криму", – написав він.

      Крім того, за його словами, європейські санкції проти Росії почнуть поступово розпадатись, після того, як один із членів ЄС порушить консенсус в обмін на непублічну угоду з Росією у сфері енергетики. "Найімовірніші кандидати: Угорщина, Італія, Австрія", – наголосив Карпентерн.

      Також варто очікувати посилення тиску Росії на Президента Білорусі Олександра Лукашенка, аби домогтись дозволу на будівництво російської військової бази у цій країні. Якщо Мінськ опиратиметься, Кремль готуватиметься здійснити аншлюс Білорусі.

      Серед інших прогнозів - військове загострення в Нагірному Карабаху, встановлення контролю за сходом Сирії спільно із Іраном після виведення сил США, зростання російської військової присутності у Лівії, сприяння приходу до влади в Афганістані ісламістського руху "Талібан", спроби спровокувати черговий етнічний конфлікт на Балканах та посилення зв’язків із Саудівською Аравією.

      Крім того, дуже ймовірно, що Путін також активно працюватиме над тим, аби оформити під себе розстановку сил у США перед президентською кампанією 2020 року.

      До слова, днями Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував не називати Росію братньою державою. Свою заяву білоруський лідер зробив на нараді з актуальних питань співробітництва з Москвою. 

      Також нагадаємо, що 20 грудня президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється.

      Теги: Новини України Україна – Росія Володимир Путін Війна на Донбасі Війна у Сирії
      Джерело: 24 канал
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