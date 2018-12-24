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      Лукашенко заявив, що більше не вважає Росію братньою державою Білорусі

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      Лукашенко більше не вважає Росію братньою державою Білорусі
      Лукашенко більше не вважає Росію братньою державою Білорусі / President.gov.by

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував не називати Росію братньою державою. Свою заяву білоруський лідер зробив на нараді з актуальних питань співробітництва з Москвою.

      Про це повідомляє офіційний сайт президента Білорусі.

      Лукашенко додав, що Росія є ключовим зовнішнім партнером для Білорусі. При цьому він зазначив, Росія відкинула всі пропозиції Білорусі щодо цін на газ і компенсації за податковий маневр.

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      Я вже не кажу (не називаю Росію, – ред.) братньою державою, тому що, як мене інформують, в Росії це не сприймається. Нібито прийшли нові люди, яким це поняття неприйнятне. Що ж, будемо партнерами,
      – сказав Лукашенко.

      "І на найвищій державній раді, і на союзному Радміні, і в двосторонньому форматі підписано багато угод. На жаль, як я часто говорю, вони не всі виконуються", – зазначив президент Білорусі.

      До слова, 20 грудня президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється.

      Теги: Новини політики Олександр Лукашенко Новини Білорусі Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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