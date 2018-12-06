18:58
6 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Жертва моди Валя Петренко. Камчатка повернулась в СРСР
      Вєсті Кремля
      22:35, 5 грудня
      Вєсті. UA. Медведчук подався у шоу-бізнес. Послідовник Хрущова
      Вєсті.UA
      12:50, сьогодні
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
      ЦРУ
      09:01, 5 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      "Довелось просити вибачення в господаря": як Лукашенко та Путін розсварились через газ

      1773 Читать новость на русском
      "Довелось просити вибачення в господаря": як Лукашенко та Путін розсварились через газ
      / Фото з відкритих джерел

      Президенти Росії та Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко під час засідання саміту Євразійського економічного союзу у Санкт-Петербурзі влаштували палку суперечку щодо ціни на газ для Мінська. Після напруженої розмови Лукашенко зізнався, що йому довелось просити вибачення у "господаря зустрічі".

      Про це пише "Интерфакс".

      Читайте також: "Не треба пояснювати, що для нас Росія": Лукашенко хоче від Путіна привілеїв для посла Білорусі

      Так, Лукашенко звернув увагу на різні умови для білоруських споживачів газу, для яких паливо коштує 130 доларів за тисячу кубометрів. Натомість російські споживачі у сусідній Смоленській області платять70 доларів.

      Очільник Кремля у відповідь на це заявив, що ринкова ціна газу для Білорусі становить 200 доларів за тисячу кубометрів.Зрештою, Путін запропонував білоруському лідеру продовжити дискусію про ціни на газ пізніше в закритому режимі.

      Згодом Лукашенко зізнався, що після суперечки йому довелося вибачатися перед Володимиром Путіним.

      Про це він сказав журналістам після завершення переговорів у Санкт-Петербурзі, пишуть російські ЗМІ.

      Вдалося (обговорити – 24 канал) в такій негарній формі, що потім довелося вибачатися перед господарем сьогоднішньої зустрічі. Дуже бурхливе було пояснення – вам краще не чути цього,
      – пояснив Лукашенко.

      При цьому білоруський лідер повідомив, що на наступному тижні він має намір зустрітися з Путіним, аби обговорити "всі питання" перед Новим роком.

      До слова, раніше білоруський лідер заявляв про спільну протидію з боку Росії і Білорусі розміщенню американської військової бази у Польщі. Тоді політик наголосив, що обидві країни "будуть розміщувати щось" у відповідь

      Теги: Новини політики Олександр Лукашенко Володимир Путін Новини Росії Новини Білорусі
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси
      сьогодні , 18:13 Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси
      Інна Жолобович 72542
      Горе-"Укрзалізниця": у чому проблема національного перевізника
      сьогодні , 17:27 Горе-"Укрзалізниця": у чому проблема національного перевізника
      Артем Овдієнко 405
      Припинення дії Договору про дружбу з РФ: що це означає для України
      сьогодні , 16:15 Припинення дії Договору про дружбу з РФ: що це означає для України
      Анастасія Кримова 4016
      День Збройних сил України: коротко про найголовнішу гордість нашої армії
      сьогодні , 15:10 День Збройних сил України: коротко про найголовнішу гордість нашої армії
      Євгенія Мазур 1936
      "Скромні" володіння несвятих отців
      сьогодні , 15:00 "Скромні" володіння несвятих отців
      Дмитро Снєгирьов 2059
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук