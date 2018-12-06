"Довелось просити вибачення в господаря": як Лукашенко та Путін розсварились через газ

Президенти Росії та Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко під час засідання саміту Євразійського економічного союзу у Санкт-Петербурзі влаштували палку суперечку щодо ціни на газ для Мінська. Після напруженої розмови Лукашенко зізнався, що йому довелось просити вибачення у "господаря зустрічі".

Про це пише "Интерфакс".

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Так, Лукашенко звернув увагу на різні умови для білоруських споживачів газу, для яких паливо коштує 130 доларів за тисячу кубометрів. Натомість російські споживачі у сусідній Смоленській області платять70 доларів.

Очільник Кремля у відповідь на це заявив, що ринкова ціна газу для Білорусі становить 200 доларів за тисячу кубометрів.Зрештою, Путін запропонував білоруському лідеру продовжити дискусію про ціни на газ пізніше в закритому режимі.

Згодом Лукашенко зізнався, що після суперечки йому довелося вибачатися перед Володимиром Путіним.

Про це він сказав журналістам після завершення переговорів у Санкт-Петербурзі, пишуть російські ЗМІ.

Вдалося (обговорити – 24 канал) в такій негарній формі, що потім довелося вибачатися перед господарем сьогоднішньої зустрічі. Дуже бурхливе було пояснення – вам краще не чути цього,

– пояснив Лукашенко.

При цьому білоруський лідер повідомив, що на наступному тижні він має намір зустрітися з Путіним, аби обговорити "всі питання" перед Новим роком.

До слова, раніше білоруський лідер заявляв про спільну протидію з боку Росії і Білорусі розміщенню американської військової бази у Польщі. Тоді політик наголосив, що обидві країни "будуть розміщувати щось" у відповідь.