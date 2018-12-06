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      "Пришлось просить прощения у хозяина": как Лукашенко и Путин разругались из-за газа

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      "Пришлось просить прощения у хозяина": как Лукашенко и Путин разругались из-за газа
      / Фото из открытых источников

      Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко во время заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге устроили жаркий спор относительно цены на газ для Минска. После напряженного разговора Лукашенко признался, что ему пришлось просить прощения у "хозяина встречи".

      Об этом пишет "Интерфакс".

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      Так, Лукашенко обратил внимание на различные условия для белорусских потребителей газа, для которых топливо стоит 130 долларов за тысячу кубометров. Зато российские потребители в соседней Смоленской области платят 70 долларов.

      Глава Кремля в ответ на это заявил, что рыночная цена газа для Белоруссии составляет 200 долларов за тысячу кубометров. Наконец, Путин предложил белорусскому лидеру продолжить дискуссию о ценах на газ позже в закрытом режиме.

      Впоследствии Лукашенко признался, что после спора ему пришлось извиняться перед Владимиром Путиным.

      Об этом он сказал журналистам после завершения переговоров в Санкт-Петербурге, пишут российские СМИ.

      Удалось (обсудить – 24 канал) в такой некрасивой форме, что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение – вам лучше не слышать этого,
      – пояснил Лукашенко.

      При этом белорусский лидер сообщил, что на следующей неделе он намерен встретиться с Путиным, чтобы обсудить "все вопросы" перед Новым годом.

      К слову, ранее белорусский лидер заявлял о совместном противодействии со стороны России и Беларуси размещению американской военной базы в Польше. Тогда политик подчеркнул, что обе страны "будут размещать что-то" в ответ.

      Теги: Новости России Новости политики Новости Беларуси Владимир Путин Александр Лукашенко
      Источник: 24 Канал
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