Лукашенко с Путиным готовят ответ на новую базу США в Польше

В России и Беларуси призвали Польшу "не создавать лишние базы". В противном случае страны пообещали дать адекватный ответ на размещение американских военных на территории Польши.

Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

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Так, белорусский лидер отмечает, что Россия и Беларусь "будут противодействовать" размещению американской военной базы в Польше.

Я министру иностранных дел (Польши – 24 канал) сказал – он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать,

– заявил Лукашенко.

По его словам, Беларусь "будет что-то размещать" в ответ.

Также Лукашенко отметил во время встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности он призвал Запад "ценить Беларусь".

"Я им говорил: цените Беларусь, не надо против нас санкции вводить. И наркота, и бандитизм, и ядерные элементы, и незаконная миграция– все через нас идет на Запад. Мы их ловим, отлавливаем за собственный счет", – заявил он.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Беларуси ранее заявляли, что готовность Польши разместить у себя военную базу США приведет к усилению военно-политической напряженности. До Беларуси об "усилении напряженности" заговорили в России. Там утверждают, что размещение военной базы США в Польше будет означать разрушение основополагающего акта Россия – НАТО, потому что он "запрещает подобные шаги".

Что такое "Форт Трампа" и для чего он Польше?Польша неоднократно обращалась с предложением относительно постоянного военного присутствия США на своей территории. Президент США Дональд Трамп намерен удовлетворить просьбу Варшавы о создании в Польше новой, постоянно действующей американской военной базы. Американские войска в Польше будут сориентированы на защиту страны от угроз со стороны России. Базу польская и американская пресса уже успела назвать "Фортом Трамп". Соединенные Штаты размещают войска в Польше на ротационной основе, но постоянно действующие войска будут дорогими из-за затрат, которые могут включать жилье для семей, школы и больницы. Сам Трамп оценил создание постоянной американской базы в Польше примерно в 2 миллиарда долларов.