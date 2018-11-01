14:20
1 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Алмазный дед. Кубинские планы Путина
      Вєсті Кремля
      21:42, 31 октября
      Вести.UA. Гимн пионеров от Мирошниченко. Президентские амбиции Кивы
      Вєсті.UA
      20:24, 31 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, 31 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Ответ на агрессию России: в МИД Польши озвучили цель "Форта Трампа"

      56 Читати новину українською
      В МИД Польши пояснили необходимость американской военной базы в стране
      В МИД Польши пояснили необходимость американской военной базы в стране / Фото из открытых источников

      Создание американской военной базы на постоянной основе в Польше является ответом на агрессивные действия России. Однако присутствие в стране американских военных не является угрозой для ее соседей.

      Об этом сообщил глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает "Польское радио".

      Читайте также: "Форт Трамп" для Польши и к чему здесь Украина

      В рамках своего двухдневного визита в Минск польский министр отметил, что "Форт Трампа" не представляет никакой угрозы для Беларуси.

      Президент Беларуси говорил о том, что у него вызывает беспокойство "Форт Трамп", увеличение американского присутствия в Польше. Я объяснил, что это реакция на агрессивные действия России и эти войска никоим образом не угрожают, особенно Беларуси,
      – сказал Чапутович.

      Как писал 24 канал, в Министерстве иностранных дел Беларуси ранее заявляли, что готовность Польши разместить у себя военную базу США приведет к усилению военно-политической напряженности. Перед Беларусью об "усилении напряженности" заговорили в России. Там утверждают, что размещение военной базы США в Польше будет означать разрушение основополагающего акта Россия – НАТО, потому что он "запрещает подобные шаги".

      Что такое "Форт Трампа" и зачем он Польше?Польша неоднократно обращалась с предложением относительно постоянного военного присутствия США на своей территории. Президент США Дональд Трамп намерен удовлетворить просьбу Варшавы о создании в Польше новой, постоянно действующей американской военной базы. Американские войска в Польше будут сориентированы на защиту страны от угроз со стороны России. Базу польская и американская пресса уже успела назвать "Фортом Трамп". Соединенные Штаты размещают войска в Польше на ротационной основе, но постоянно действующие войска будут дорогими из-за затрат, которые могут включать жилье для семей, школы и больницы. Сам Трамп оценил создание постоянной американской базы в Польше примерно в 2 миллиарда долларов.

      Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости Польши Новости Беларуси
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Единый электронный билет на транспорт в Киеве: все, что нужно знать.
      сегодня , 14:01 Единый электронный билет на транспорт в Киеве: все, что нужно знать.
      Яніна Ткачук
      Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      сегодня , 13:00 Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      Віталій Шабунін
      Почему цены на продукцию Apple в Украине вполне адекватные
      сегодня , 12:00 Почему цены на продукцию Apple в Украине вполне адекватные
      Артем Овдієнко
      Обміняли кредит на незалежність: як влада відмовилась від 110 млрд гривень інвестицій на рік
      сегодня , 11:30 Обміняли кредит на незалежність: як влада відмовилась від 110 млрд гривень інвестицій на рік
      Тетяна Острікова
      Против осенней депрессии: 10 песен октября, которые поднимут вам настроение
      сегодня , 11:00 Против осенней депрессии: 10 песен октября, которые поднимут вам настроение
      Олена Булан
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Выборы во Франции: как происходит первый тур голосования
       23 апреля 2017 , 19:23
      17-летний террорист подорвал ФСБ в России: росСМИ нашли украинский след
       сегодня , 03:30
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук