Ответ на агрессию России: в МИД Польши озвучили цель "Форта Трампа"

Создание американской военной базы на постоянной основе в Польше является ответом на агрессивные действия России. Однако присутствие в стране американских военных не является угрозой для ее соседей.

Об этом сообщил глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает "Польское радио".

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В рамках своего двухдневного визита в Минск польский министр отметил, что "Форт Трампа" не представляет никакой угрозы для Беларуси.

Президент Беларуси говорил о том, что у него вызывает беспокойство "Форт Трамп", увеличение американского присутствия в Польше. Я объяснил, что это реакция на агрессивные действия России и эти войска никоим образом не угрожают, особенно Беларуси,

– сказал Чапутович.

Как писал 24 канал, в Министерстве иностранных дел Беларуси ранее заявляли, что готовность Польши разместить у себя военную базу США приведет к усилению военно-политической напряженности. Перед Беларусью об "усилении напряженности" заговорили в России. Там утверждают, что размещение военной базы США в Польше будет означать разрушение основополагающего акта Россия – НАТО, потому что он "запрещает подобные шаги".

Что такое "Форт Трампа" и зачем он Польше?Польша неоднократно обращалась с предложением относительно постоянного военного присутствия США на своей территории. Президент США Дональд Трамп намерен удовлетворить просьбу Варшавы о создании в Польше новой, постоянно действующей американской военной базы. Американские войска в Польше будут сориентированы на защиту страны от угроз со стороны России. Базу польская и американская пресса уже успела назвать "Фортом Трамп". Соединенные Штаты размещают войска в Польше на ротационной основе, но постоянно действующие войска будут дорогими из-за затрат, которые могут включать жилье для семей, школы и больницы. Сам Трамп оценил создание постоянной американской базы в Польше примерно в 2 миллиарда долларов.