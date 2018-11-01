Відповідь на агресію Росії: у МЗС Польщі озвучили мету "Форту Трампа"

Створення американської військової бази на постійній основі в Польщі є відповіддю на агресивні дії Росії. Однак присутність у країні американських військових не є загрозою для її сусідів.

Про це повідомив голова МЗС Польщі Яцек Чапутович, повідомляє "Польське радіо".

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У межах свого дводенного візиту до Мінська польський міністр зазначив, що "Форт Трампа" не становить жодної загрози для Білорусі.

Президент Білорусі говорив про те, що у нього викликає занепокоєння "Форт Трамп", збільшення американської присутності в Польщі. Я пояснив, що це реакція на агресивні дії Росії і ці війська жодним чином не загрожують, особливо Білорусі,

– сказав Чапутович.

Як писав 24 канал, що у Міністерстві закордонних справ Білорусі раніше заявляли, що готовність Польщі розмістити у себе військову базу США призведе до посилення військово-політичної напруженості. Перед Білоруссю про "посилення напруженості" заговорили у Росії. Там стверджують, що розміщення військової бази США в Польщі буде означати руйнування засадничого акту Росія – НАТО, тому що він "забороняє подібні кроки".

Що таке "Форт Трампа" і навіщо він Польщі?Польща неодноразово зверталася з пропозицією щодо постійної військової присутності США на своїй території. Президент США Дональд Трамп має намір задовольнити прохання Варшави про створення в Польщі нової, постійно діючої американської військової бази. Американські війська в Польщі будуть зорієнтовані на захист країни від загроз з боку Росії. Базу польська та американська преса вже встигла назвати "Фортом Трамп". Сполучені Штати розміщують війська у Польщі на ротаційній основі, але постійно діючі війська будуть дорогими через витрати, які можуть включати житло для сімей, школи та лікарні. Сам Трамп оцінив створення постійної американської бази в Польщі приблизно в 2 мільярди доларів.