Лукашенко із Путіним готують відповідь на нову базу США в Польщі

У Росії та Білорусі закликали Польщу "не створювати зайві бази". У іншому разі країни пообіцяли дати адекватну відповідь на розміщення американських військових на території Польщі.

Про це повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко, пише БЕЛТА.

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Так, білоруський лідер наголошує, що Росія і Білорусь "будуть протидіяти" розміщенню американської військової бази у Польщі.

Я міністру закордонних справ (Польщі – 24 канал) сказав – він виступав у нас в Мінську: ми з вами воювати не збираємося. Тому не треба створювати зайві бази. В іншому випадку ми з росіянами повинні будемо відповідати,

– заявив Лукашенко.

За його словами, Білорусь "буде щось розміщувати" у відповідь.

Також Лукашенко зазначив під час зустрічі Основної групи Мюнхенській конференції з безпеки він закликав Захід "цінувати Білорусь".

"Я їм казав: цінуйте Білорусь, не треба проти нас санкції вводити. І наркота, і бандитизм, і ядерні елементи, і незаконна міграція– все через нас йде на Захід. Ми їх ловимо, відловлюємо за власний рахунок", – заявив він.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Білорусі раніше заявляли, що готовність Польщі розмістити у себе військову базу США призведе до посилення військово-політичної напруженості. Перед Білоруссю про "посилення напруженості" заговорили у Росії. Там стверджують, що розміщення військової бази США в Польщі буде означати руйнування засадничого акту Росія – НАТО, тому що він "забороняє подібні кроки".

Що таке "Форт Трампа" і навіщо він Польщі?Польща неодноразово зверталася з пропозицією щодо постійної військової присутності США на своїй території. Президент США Дональд Трамп має намір задовольнити прохання Варшави про створення в Польщі нової, постійно діючої американської військової бази. Американські війська в Польщі будуть зорієнтовані на захист країни від загроз з боку Росії. Базу польська та американська преса вже встигла назвати "Фортом Трамп". Сполучені Штати розміщують війська у Польщі на ротаційній основі, але постійно діючі війська будуть дорогими через витрати, які можуть включати житло для сімей, школи та лікарні. Сам Трамп оцінив створення постійної американської бази в Польщі приблизно в 2 мільярди доларів.