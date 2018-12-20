Путін і Лукашенко потурбувались про спільну безпеку: Росія схвалила військову доктрину Білорусі

Президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому к Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється.

Відповідне розпорядженняі опублікували на інтернет-порталі правової інформації РФ.

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Схвалити представлений урядом РФ проект військової доктрини Союзної держави. Вважати за доцільне затвердити військову доктрину Союзної держави постановою вищого державної ради Союзної держави,

– йдеться в документі.

Як пояснюють російські ЗМІ, військова доктрина Союзної держави була прийнята на основі доктрин РФ і Білорусі у 2001 році. Росія прийняла нову редакцію 2014 року. Однак наразі Мінськ також планує змінити свій стратегічний документ Відтак член комісії з національної безпеки Палати представників Національних зборів Білорусі Зігмунд Валевач припустив, що Союзна держава також має розглянути нову редакцію військової доктрини.

Пізніше представник білоруського Генштабу Артем Буторін повідомив, що проект військової доктрини Союзної держави планується представити в союзний Радмін у 2018 році. За його словами, військова доктрина покликана відображати погляд двох країн на забезпечення безпеки всієї Союзної держави. Держсекретар Союзної держави Григорій Рапота припускав, що проект документа буде включено до порядку денного майбутнього засідання Вищої державної ради Білорусі та РФ.

До слова, раніше білоруський лідер заявляв про спільну протидію з боку Росії і Білорусі розміщенню американської військової бази у Польщі. Тоді політик наголосив, що обидві країни "будуть розміщувати щось" у відповідь.

Що таке Союзна держава? Це наддержавне утворення, що включає в себе Росію і Білорусь, з єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним і культурним простором, який поетапно організовується. Договір про створення Союзної держави Росії і Білорусі підписали 8 грудня 1999 у Москві. Договір набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім в.о. президента РФ Володимиром Путіним і президентом РБ Олександром Лукашенком.