Або входите до складу Росії, – Жиріновський зробив закид щодо суверенітету Білорусі

Лідер російської Ліберально-демократичної партії одіозний Володимир Жиріновський стверджує, що Білорусь має увійти до складу Росії, аби отримати низькі ціни на газ. На його переконання, якщо там провести відповідний референдум, то більшість скаже: "Так".

Таку заяву він зробив на своєму Telegram-каналі.

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За словами Жиріновського, Росія ніколи не пропонувала насильно ділити Білорусь на області та "впихувати" їх до складу Росії. Як переконує він, все відбувалося добровільно.

Але треба зрозуміти: або наші взаємини є ринковими, або входите до складу Росії та отримуєте низькі ціни. Натомість Олександр Григорович (президент Білорусі Лукашенко – 24 канал) хоче всидіти на двох табуретках. І суверенітет зберегти, і отримати внутрішні російські ціни на газ, щоб заробляти на перепродажі. Так не буває,

– вважає очільник ЛДПР.

Водночас опальний політик вважає, якщо зараз провести в Білорусі референдум про повернення до складу Росії, то абсолютна більшість висловиться за.

"У 1990 році за збереження СРСР проголосували 82% білорусів, більше ніж у середньому у СРСР", – наголосив Жиріновський.

Нагадаємо, раніше білоруський лідер Олександр Лукашенко заявляв про протидію з боку Росії та Білорусі розміщенню американської військової бази у Польщі. Зокрема, президент РБ наголосив, що його країна разом із Кремлем "будуть розміщувати щось" у відповідь.



Згодом в українському РНБО наголосили, що Росія, пройшовши Україну, має намір через Білорусь вийти на країни Балтії, Польщі, а опісля й решти світу, дійшовши таким чином аж до Сирії.