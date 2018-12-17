Или входите в состав России, – Жириновский сделал упрек относительно суверенитета Беларуси

Лидер российской Либерально-демократической партии одиозный Владимир Жириновский утверждает, что Беларусь должна войти в состав России, чтобы получить низкие цены на газ. По его убеждению, если там провести соответствующий референдум, то большинство скажет: "Да".

Такое заявление он сделал на своем Telegram-канале.

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По словам Жириновского, Россия никогда не предлагала насильно делить Беларусь на области и "впихуваты" их в состав России. Как он убеждает, все происходило добровольно.

Но надо понять: либо наши взаимоотношения являются рыночными, или входите в состав России и получаете низкие цены. Зато Александр Григорьевич (президент Белоруссии Лукашенко – 24 канал) хочет усидеть на двух табуретках. И суверенитет сохранить, и получить внутрироссийские цены на газ, чтобы зарабатывать на перепродаже. Так не бывает,

– считает глава ЛДПР.

В то же время опальный политик считает, что если сейчас провести в Беларуси референдум о возвращении в состав России, то абсолютное большинство выскажется за.

"В 1990 году за сохранение СССР проголосовали 82% белорусов, больше чем в среднем в СССР", – подчеркнул Жириновский.

Напомним, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял о противодействии со стороны России и Беларуси размещению американской военной базы в Польше. В частности, президент РБ подчеркнул, что его страна вместе с Кремлем "будут размещать что-то" в ответ.

Впоследствии в украинском СНБО отметили, что Россия, пройдя Украину, намерена через Беларусь выйти на страны Балтии, Польши, а после и остального мира, дойдя таким образом до Сирии.