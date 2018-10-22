"Оторванная часть России": в РФ сделали скандальное заявление про Украину

Одиозный российский политик Владимир Жириновский назвал Украину "ненормальной страной" и "оторванной большевиками частью России".

Об этом депутат Госдумы написал в своем Telegram-канале.

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Украина – это оторванная большевиками часть России. Украина должна вернуться в свои исторические границы – границы Запорожской области. Все остальное – следует вернуть,

– подчеркнул Жириновский.

На "знаниях истории" дело не завершилось. Жириновский продолжил скандальные высказывания об Украине в другом сообщении.



Жириновский высказался об Украине

"Украинские и американские политики часто принимают роль обиженных, когда речь идет об оценке Украины до определенного периода как failed state (неудавшееся государство – 24 канал). И даже пытаются называть это пропагандой. Но эта оценка базируется на глубоком анализе внутреннего состояния украинского государства. И подтверждена компетентными людьми, которые открыто называют украинскую державу ненормальной", – написал одиозный политик.

К сообщению он добавил вырванные из контекста слова президента Украины Кучмы и представителя Госдепартамента США Курта Волкера.