Путин и Лукашенко позаботились об общей безопасность: Россия одобрила военную доктрину Беларуси

Президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.

Соответствующее распоряжение опубликовали на интернет-портале правовой информации РФ.

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Одобрить представленный правительством РФ проект военной доктрины Союзного государства. Считать целесообразным утвердить военную доктрину Союзного государства постановлением высшего государственного совета Союзного государства,

– говорится в документе.

Как объясняют российские СМИ, военная доктрина Союзного государства была принята на основе доктрин РФ и Беларуси в 2001 году. Россия приняла новую редакцию 2014 года. Однако сейчас Минск также планирует изменить свой стратегический документ Следовательно член комиссии по национальной безопасности Палаты представителей национального собрания Беларуси – Зигмунд Валевач предположил, что Союзное государство также должно рассмотреть новую редакцию военной доктрины.

Позже представитель белорусского Генштаба Артем Буторин сообщил, что проект военной доктрины Союзного государства планируется представить в союзный Совмин в 2018 году. По его словам, военная доктрина призвана отражать взгляд двух стран на обеспечение безопасности всего Союзного государства. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота предполагал, что проект документа будет включен в повестку дня предстоящего заседания Высшего государственного совета Белоруссии и РФ.

К слову, ранее белорусский лидер заявлял о совместном противодействии со стороны России и Беларуси размещению американской военной базы в Польше. Тогда политик подчеркнул, что обе страны "будут размещать что-то" в ответ.

Что такое Союзное государство? Это надгосударственное образование, включающее в себя Россию и Беларусь, с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством, которое поэтапно организуется. Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписали 8 декабря 1999 в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между тогдашним и.о. президента РФ Владимиром Путиным и президентом РБ Александром Лукашенко.