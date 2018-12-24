Лукашенко заявил, что больше не считает Россию братским государством Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил не называть Россию братским государством. Свое заявление белорусский лидер сделал на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Москвой.
Об этом сообщает официальный сайт президента Беларуси.
Лукашенко добавил, что Россия является ключевым внешним партнером для Беларуси. При этом он отметил, Россия отвергла все предложения Беларуси относительно цен на газ и компенсации за налоговый маневр.
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Я уже не говорю (не называю Россию, – ред.) братским государством, потому что, как мне сообщают, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что ж, будем партнерами,
– сказал Лукашенко.
"И на высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписано много соглашений. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются", – отметил президент Беларуси.
К слову, 20 декабря президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.