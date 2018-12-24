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      Лукашенко заявил, что больше не считает Россию братским государством Беларуси

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      Лукашенко больше не считает Россию братским государством Беларуси
      Лукашенко больше не считает Россию братским государством Беларуси / President.gov.by

      Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил не называть Россию братским государством. Свое заявление белорусский лидер сделал на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Москвой.

      Об этом сообщает официальный сайт президента Беларуси.

      Лукашенко добавил, что Россия является ключевым внешним партнером для Беларуси. При этом он отметил, Россия отвергла все предложения Беларуси относительно цен на газ и компенсации за налоговый маневр.

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      Я уже не говорю (не называю Россию, – ред.) братским государством, потому что, как мне сообщают, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что ж, будем партнерами,
      – сказал Лукашенко.

      "И на высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписано много соглашений. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются", – отметил президент Беларуси.

      К слову, 20 декабря президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.

      Теги: Новости политики Новости России Новости Беларуси Александр Лукашенко
      Источник: 24 канал
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