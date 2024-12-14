Про це повідомляє 24 Канал на місцеві телеграм-канали. Радимо перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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Що відомо про атаку на Київ

Повітряну тривогу на території столиці оголосили о 01:10 через загрозу ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед". Повітряні сили повідомляли про загрозу для жителів столиці: "Київ – перебувайте в укриттях". Незадовго після цього місцеві телеграм-канали почали писати про вибухи.

О 01:19 з'явилися повідомлення про роботу протиповітряної оборони у Києві. Після цього оборонці неба повідомили про другий БпЛА, який зафіксували у межах регіону. Згодом, а саме о 01:31 у мережі очевидці сповістили про повторну роботу протиповітряної оборони по ворожих цілях.

Також кореспонденти Суспільного повідомляють, що чули вибухи поблизу Черкас, там також працюють сили ППО. За даними Повітряних сил, станом на 01:45 на території Черкаської області фіксують декілька груп "Шахедів", які рухаються у південно-західному напрямку.

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До слова, за кілька годин до цього гучно було й на території Київської області, ворог також атакував дронами-камікадзе типу "Шахед", по цілях працювала протиповітряна оборона.