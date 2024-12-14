Об этом сообщает 24 Канал на местные телеграм-каналы. Советуем находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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Что известно об атаке на Киев

Воздушная тревога на территории столицы объявлена ​​в 01:10 из-за угрозы вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед". Воздушные силы сообщали об угрозе жителям столицы: "Киев – находитесь в укрытиях". Незадолго после этого местные телеграммы начали писать о взрывах.

В 01.19 появились сообщения о работе противовоздушной обороны в Киеве. После этого защитники неба сообщили о втором БпЛА, зафиксированном в пределах региона. Впоследствии, в 01:31 в сети очевидцы известили о повторной работе противовоздушной обороны по вражеских целях.

Также корреспонденты Суспильного сообщают, что слышали взрывы вблизи Черкасс, там работают силы ПВО. По данным Воздушных сил, по состоянию на 01:45 на территории Черкасской области фиксируют несколько групп "Шахедов", которые двигаются в юго-западном направлении.

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К слову, за несколько часов до этого было громко и на территории Киевской области, враг также атаковал дронами-камикадзе типа "Шахед", по целям работала противовоздушная оборона.