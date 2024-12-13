Если в вашей области объявлена воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие! Куда движутся российские беспилотники, следите в материале 24 Канала.
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Куда движутся "Шахеды"
17:38, 13 декабря
Вражеский БпЛА с Полтавщины движется на Киевщину, в частности, на Яготин.
17:10, 13 декабря
Вражеский БпЛА с севера в направлении Днепра.
17:04, 13 декабря
Где движутся вражеские БпЛА
- на юге Черниговщины курсом на запад,
- на Полтавщине курсом на Полтаву,
- на севере Днепропетровщины в южном направлении.
16:51, 13 декабря
Карта воздушных тревог
16:50, 13 декабря
БпЛА летит с Полтавщины на Днепропетровщину.
16:44, 13 декабря
Вражеский БпЛА на Сумщине движется курсом на Черниговщину.
16:27, 13 декабря
Полтава! Вражеский БпЛА с севера в направлении города!
– ПС.
16:18, 13 декабря
Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА для Полтавщины.