Если в вашей области объявлена воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие! Куда движутся российские беспилотники, следите в материале 24 Канала.

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Куда движутся "Шахеды"

17:38, 13 декабря

Вражеский БпЛА с Полтавщины движется на Киевщину, в частности, на Яготин.

17:10, 13 декабря

Вражеский БпЛА с севера в направлении Днепра.

17:04, 13 декабря

Где движутся вражеские БпЛА

  • на юге Черниговщины курсом на запад,
  • на Полтавщине курсом на Полтаву,
  • на севере Днепропетровщины в южном направлении.
16:51, 13 декабря

Карта воздушных тревог

16:50, 13 декабря

БпЛА летит с Полтавщины на Днепропетровщину.

16:44, 13 декабря

Вражеский БпЛА на Сумщине движется курсом на Черниговщину.

16:27, 13 декабря

Полтава! Вражеский БпЛА с севера в направлении города!
– ПС.

16:18, 13 декабря

Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА для Полтавщины.