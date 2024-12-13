Если в вашей области объявлена воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие! Куда движутся российские беспилотники, следите в материале 24 Канала.

Смотрите также Первые данные о последствиях и масштабах разрушений в результате 12 массированной атаки на энергосистему

Куда движутся "Шахеды"

17:38, 13 декабря Вражеский БпЛА с Полтавщины движется на Киевщину, в частности, на Яготин.

17:10, 13 декабря Вражеский БпЛА с севера в направлении Днепра.

17:04, 13 декабря Где движутся вражеские БпЛА на юге Черниговщины курсом на запад,

на Полтавщине курсом на Полтаву,

на севере Днепропетровщины в южном направлении.

16:51, 13 декабря Карта воздушных тревог

16:50, 13 декабря БпЛА летит с Полтавщины на Днепропетровщину.

16:44, 13 декабря Вражеский БпЛА на Сумщине движется курсом на Черниговщину.

16:27, 13 декабря Полтава! Вражеский БпЛА с севера в направлении города!

– ПС.