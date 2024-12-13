Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, негайно прямуйте в укриття! Куди рухаються російські безпілотники, слідкуйте у матеріалі 24 Каналу.
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Куди рухаються "Шахеди"
17:10, 13 грудня
Ворожий БпЛА з півночі у напрямку Дніпра.
17:04, 13 грудня
Де рухаються ворожі БпЛА
- на півдні Чернігівщини курсом на захід,
- на Полтавщині курсом на Полтаву,
- на півночі Дніпропетровщини у південному напрямку.
16:51, 13 грудня
Карта повітряних тривог
16:50, 13 грудня
БпЛА летить з Полтавщини на Дніпропетровщину.
16:44, 13 грудня
Ворожий БпЛА на Сумщині рухається курсом на Чернігівщину.
16:27, 13 грудня
Полтава! Ворожий БпЛА з півночі у напрямку міста!
– ПС.
16:18, 13 грудня
Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА для Полтавщини.