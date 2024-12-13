Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, негайно прямуйте в укриття! Куди рухаються російські безпілотники, слідкуйте у матеріалі 24 Каналу.

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Куди рухаються "Шахеди"

17:10, 13 грудня Ворожий БпЛА з півночі у напрямку Дніпра.

17:04, 13 грудня Де рухаються ворожі БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на захід,

на Полтавщині курсом на Полтаву,

на півночі Дніпропетровщини у південному напрямку.

16:51, 13 грудня Карта повітряних тривог

16:50, 13 грудня БпЛА летить з Полтавщини на Дніпропетровщину.

16:44, 13 грудня Ворожий БпЛА на Сумщині рухається курсом на Чернігівщину.

16:27, 13 грудня Полтава! Ворожий БпЛА з півночі у напрямку міста!

– ПС.