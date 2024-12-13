Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию. Призываем оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Смотрите также Над Украиной снова зафиксированы "Шахеды": тревога достигла Киева

Что известно о работе ПВО в Киевской области

Как сообщает Киевская ОВА, в воздушном пространстве области зафиксировали вражеские беспилотные летательные аппараты. В результате силы противовоздушной обороны работают по целям противника. На фоне вражеской атаки власти обратились к местным.

Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Оперативно о взрывах, воздушных тревогах и других угрозах читайте в нашем телеграм-канале.

Напомним, в ночь на 13 декабря Киевская область также была под атакой вражеских дронов и ракет, воздушная тревога в регионе продолжалась почти 15 часов. К счастью, пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры также не произошло.