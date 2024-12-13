Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію. Закликаємо залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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Що відомо про роботу ППО на Київщині

Як повідомляє Київська ОВА, у повітряному просторі області зафіксували ворожі безпілотні літальні апарати. Внаслідок цього наразі сили протиповітряної оборони працюють по цілях противника. На тлі ворожої атаки влада звернулася до місцевих.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у ніч на 13 грудня Київська область також перебувала під атакою ворожих дронів та ракет, повітряна тривога у регіоні тривала майже 15 годин. На щастя, постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури також не відбулося.