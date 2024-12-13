Росія атакувала Київську область крилатими ракетами та БпЛА. Тривога в області тривала майже 15 годин, пише 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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Постраждалих немає

Там зазначили, що на Київщині активно працювали сили протиповітряної. Деякі цілі вдалося збити.

На щастя, постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей в двох районах області пошкоджено 4 приватні будинки,

– розповіли у військовій адміністрації.

Водночас там додали, що пошкодження незначні – вибиті вікна та двері, посічені фасади. Крім того, в одному з районів пошкоджено два бокси сільськогосподарського підприємства, в іншому – лінії електромереж.

Уламки впали поза межами населених пунктів. Сили протиповітряної оборони роблять все можливе для захисту.