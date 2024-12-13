Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис голови Дрогобицької районної адміністрації Степана Кулиняка.

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Атаковано об'єкт критичної інфраструктури

Кулиняк розповів про наслідки атаки ворога для Дрогобицького району.

Під час ранкової ракетної атаки ворог вкотре атакував один з обʼєктів критичної інфраструктури у Дрогобицькому районі,

– ідеться в повідомленні.

Він розповів, чи є постраждалі внаслідок ворожих дій. За його словами, на щастя, інформації про постраждалих немає.

Кулиняк повідомив, що внаслідок влучання виникла пожежа, яку ліквідовують рятувальники. За його словами, всі екстрені та профільні служби працюють на місці події.

Він також додав, що відповідно до інформації "Укренерго", через масовану ракетну атаку ворога на енергетику, на сьогодні збільшено обсяги застосування обмежень світла.

"Ворог намагається знищити нашу інфраструктуру, обʼєкти енергетики та залякати. Але йому точно не вдасться зламати нас та нашу волю. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили", – наголосив голова Дрогобицької районної адміністрації.