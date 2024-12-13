Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение председателя Дрогобычской районной администрации Степана Кулиняка.

Смотрите также Россия атаковала объекты энергетики на Львовщине

Атакован объект критической инфраструктуры

Кулиняк рассказал о последствиях атаки врага для Дрогобычского района.

Во время утренней ракетной атаки враг в очередной раз атаковал один из объектов критической инфраструктуры в Дрогобычском районе,

– говорится в сообщении.

Он рассказал, есть ли пострадавшие в результате вражеских действий. По его словам, к счастью, информации о пострадавших нет.

Кулиняк сообщил, что в результате попадания возник пожар, который ликвидируют спасатели. По его словам, все экстренные и профильные службы работают на месте происшествия.

Он также добавил, что согласно информации "Укрэнерго", из-за массированной ракетной атаки врага на энергетику, на сегодня увеличены объемы применения ограничений света.

"Враг пытается уничтожить нашу инфраструктуру, объекты энергетики и запугать. Но ему точно не удастся сломать нас и нашу волю. Берегите себя и поддерживайте Вооруженные Силы", – отметил председатель Дрогобычской районной администрации.