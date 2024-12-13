Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы ОВА Максима Козицкого.

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Атака врага на энергетику

Глава Львовской ОВА рассказал, что Россия утром 13 декабря атаковала энергообъекты региона.

Враг атаковал объекты энергетики нашей области,

– говорится в сообщении.

Козицкий рассказал, есть ли пострадавшие в результате атаки противника. По его словам, по состоянию на 10:11 информации о пострадавших нет.

Он добавил, что из-за обстрелов будут изменения в графиках отключений электроэнергии.

Однако больше подробностей глава ОВА не рассказал, указав, что "детали позже".

Добавим, что министр энергетики Украины Герман Галущенко писал, что сегодня снова энергетика по всей Украине оказалась под массированным ударом врага.

"Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения", – отмечал он.

Напомним, что утром 13 декабря в нескольких регионах Украины прогремели взрывы. В частности, громко было в Одессе, в Киевской области, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Ивано-Франковской и Львовской областях.