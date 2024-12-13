Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.

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Что известно о взрывах во Львовской области

Тревогу во Львовской области объявили в 06:48. Сначала там была угроза атаки вражескими беспилотниками типа "Шахед", а впоследствии и ракетная опасность.

Около 08:23 стало известно, что вражеские ракеты уже находятся на севере Львовской области, курсом на юго-запад.

Ракеты с севера Львовской области в направлении Стрыя,

– писали Воздушные силы.

Около 08:27 Игорь Зинкевич сообщил, что во Львовской области громко. Он отметил, что вблизи Стрыя работает наша противовоздушная оборона.

В то же время Зинкевич написал, что основная часть вражеских ракет на восток от Львова, курс в сторону Стрыя. Ракет около 5 – 7 единиц.

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