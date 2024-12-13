Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. До цього в області була дронова небезпека.

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Що відомо про роботу ППО в Київській області

Повітряні сили близько 07:30 повідомили, що російські ракети перебувають на Чернігівщині та летять курсом на Київщину.

Через одинадцять хвилин військові написали, що ракети з Черкащини летять курсом на Київщину. Підвищена небезпека була для жителів міста Біла Церква.

Про роботу ППО стало відомо близько 8 години.

Жителі Київщини! Повітряна тривога триває. Ракетна атака. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працюють сили ППО,

– написали у Київській ОВА.

Згодом Повітряні сили написали, що ракети з Київської області змінили курс на Вінницьку.

До слова, у Київській області ППО працювала по ворожих цілях і ввечері 12 грудня. Тоді у регіон залітали ворожі дрони-камікадзе типу "Шахед".

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