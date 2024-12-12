У регіоні працює ППО по російських цілях. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську ОВА.

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На Київщині зафіксували "Шахеди"

Росія запустила "Шахеди" ще удень 12 грудня. До вечора вони уже вдруге досягли Київської області.

Тривогу там оголосили о 18:15.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– написали у КОВА о 18:59.

Повітряні сили повідомили, що БпЛА перебували на сході Київщини. Вони тримали курс західний/південно-західний.

Мешканців області просять подбати про свою безпеку та перебувати в укриттях до відбоїв.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – також нагадали в ОВА.

Уже о 19:15 ворожий ударний БпЛА зафіксували у напрямку Києва з південного сходу.