В регионе работает ПВО по российским целям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КОВА.

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В Киевской области зафиксировали "Шахеды"

Россия запустила Шахеды еще днем ​​12 декабря. К вечеру они уже второй раз достигли Киевской области.

Тревогу там объявили в 18.15.

В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям,

– написали в КОВА в 18:59.

Воздушные силы сообщили, что БПЛА находились на востоке Киевщины. Они держали курс западный/юго-западный.

Жителей области просят позаботиться о своей безопасности и находиться в укрытиях отбоев.

"Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – также напомнили в ОВА.

Уже в 19:15 вражеский ударный БПЛА зафиксировали в направлении Киева с юго-востока.