В регионе работает ПВО по российским целям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КОВА.
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В Киевской области зафиксировали "Шахеды"
Россия запустила Шахеды еще днем 12 декабря. К вечеру они уже второй раз достигли Киевской области.
Тревогу там объявили в 18.15.
В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям,
– написали в КОВА в 18:59.
Воздушные силы сообщили, что БПЛА находились на востоке Киевщины. Они держали курс западный/юго-западный.
Жителей области просят позаботиться о своей безопасности и находиться в укрытиях отбоев.
"Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – также напомнили в ОВА.
Уже в 19:15 вражеский ударный БПЛА зафиксировали в направлении Киева с юго-востока.