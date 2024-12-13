Россия атаковала Киевскую область крылатыми ракетами и БПЛА. Тревога в области продолжалась почти 15 часов, пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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Пострадавших нет

Там отметили, что на Киевщине активно работали силы противовоздушной. Некоторые цели удалось сбить.

К счастью, пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет.

В результате падения обломков сбитых целей в двух районах области повреждены 4 частных дома,

– рассказали в военной администрации.

В то же время там добавили, что повреждения незначительные – выбиты окна и двери, посечены фасады. Кроме того, в одном из районов повреждены два бокса сельскохозяйственного предприятия, в другом – линии электросетей.

Обломки упали за пределами населенных пунктов. Силы противовоздушной обороны делают все возможное для защиты.