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      Что Путин будет делать в 2019 году: прогноз американского аналитика

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      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty Images

      Вооруженное вторжение в Украину с юга и усиление давления на Беларусь – всего несколько дестабилизирующих шагов на мировой арене, к которым может прибегнуть президент России Владимир Путин.

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      Такой прогноз сделал бывший сотрудник Пентагона, руководитель Центра дипломатии Байдена Майкл Карпентер на своей странице в соцсетях.

      В частности, по мнению Карпентера, вполне вероятно, что Путин решится на военное вторжение в Украину, чтобы взять под контроль южнокрымский канал, Азовское море и Керченский пролив.

      "Скорее всего, целью станет канал из Днепра в Крым. Без этой воды страдает сельское хозяйство Крыма", – написал он.

      Кроме того, по его словам, европейские санкции против России начнут постепенно распадаться, после того, как один из членов ЕС нарушит консенсус в обмен на непубличное соглашение с Россией в сфере энергетики. "Наиболее вероятные кандидаты: Венгрия, Италия, Австрия", – подчеркнул Карпентер.

      Также стоит ожидать усиления давления России на Президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы добиться разрешения на строительство российской военной базы в этой стране. Если Минск будет сопротивляться, Кремль будет готовиться осуществить аншлюс Беларуси.

      Среди других прогнозов – военное обострение в Нагорном Карабахе, установление контроля над востоком Сирии совместно с Ираном после вывода сил США, рост российского военного присутствия в Ливии, содействие приходу к власти в Афганистане исламистского движения "Талибан", попытки спровоцировать очередной этнический конфликт на Балканах и усиление связей с Саудовской Аравией.

      Кроме того, очень вероятно, что Путин также будет активно работать над тем, чтобы оформить под себя расстановку сил в США перед президентской кампанией 2020 года.

      К слову, на днях Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил не называть Россию братским государством. Свое заявление белорусский лидер сделал на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Москвой.

      Также напомним, что 20 декабря президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможно объединение России и Беларуси пока не обсуждается.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война в Сирии Война на Донбассе Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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