Что Путин будет делать в 2019 году: прогноз американского аналитика

Вооруженное вторжение в Украину с юга и усиление давления на Беларусь – всего несколько дестабилизирующих шагов на мировой арене, к которым может прибегнуть президент России Владимир Путин.

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Такой прогноз сделал бывший сотрудник Пентагона, руководитель Центра дипломатии Байдена Майкл Карпентер на своей странице в соцсетях.

В частности, по мнению Карпентера, вполне вероятно, что Путин решится на военное вторжение в Украину, чтобы взять под контроль южнокрымский канал, Азовское море и Керченский пролив.

"Скорее всего, целью станет канал из Днепра в Крым. Без этой воды страдает сельское хозяйство Крыма", – написал он.

#1 A military incursion into Ukraine. The most likely target is the canal that feeds fresh water from the Dnieper river to Crimea. Without this water, Crimea's agricultural sector goes under. Also look for Russia to seek complete dominance over the Sea of Azov and Kerch Strait. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) December 22, 2018

Кроме того, по его словам, европейские санкции против России начнут постепенно распадаться, после того, как один из членов ЕС нарушит консенсус в обмен на непубличное соглашение с Россией в сфере энергетики. "Наиболее вероятные кандидаты: Венгрия, Италия, Австрия", – подчеркнул Карпентер.

#9 EU sanctions on Russia fall apart as one of the EU member states breaks consensus in return for an undisclosed energy deal with Russia. The most likely candidates: Hungary, Italy, Austria. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) December 22, 2018

Также стоит ожидать усиления давления России на Президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы добиться разрешения на строительство российской военной базы в этой стране. Если Минск будет сопротивляться, Кремль будет готовиться осуществить аншлюс Беларуси.

#3 Pressure on President Lukashenka to allow Russia to build a military base in Belarus, especially if the US green-lights the construction of "Fort Trump" in Poland. If Minsk resists, the Kremlin will be prepared to execute an Anschluss operation. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) December 22, 2018

Среди других прогнозов – военное обострение в Нагорном Карабахе, установление контроля над востоком Сирии совместно с Ираном после вывода сил США, рост российского военного присутствия в Ливии, содействие приходу к власти в Афганистане исламистского движения "Талибан", попытки спровоцировать очередной этнический конфликт на Балканах и усиление связей с Саудовской Аравией.

#2 A military flare-up in Nagorno-Karabakh if Prime Minister Pashinyan does not cater to corrupt Russian interests in Armenia. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) December 22, 2018

#4 Russia and Iran take control of eastern Syria as the US withdraws and Turkey engages in cross-border attacks on Kurdish fighters. Over time this guarantees that disenfranchised Sunni Arabs radicalize into ISIS 2.0. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) December 22, 2018

#5 A growing Russian military presence in Libya helps General Haftar consolidate control of the country, which becomes a Russian protectorate. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) December 22, 2018

#6 Moscow arms the Taliban with more sophisticated weapons as the US draws down its forces and the NATO ISAF mission is stretched to the breaking point. Moscow displaces the US as the chief power-broker in Afghanistan and the Taliban comes back to power. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) December 22, 2018

#7 Moscow supports Bosnian President Milorad Dodik's efforts to separate Republika Srpska from the rest of Bosnia and Herzegovina, risking a renewed ethnic conflict in the Balkans. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) December 22, 2018

#8 The Russian-Saudi relationship blossoms as Moscow sends more weapons to Saudi Arabia and coordinates further oil supply cuts. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) December 22, 2018

Кроме того, очень вероятно, что Путин также будет активно работать над тем, чтобы оформить под себя расстановку сил в США перед президентской кампанией 2020 года.

#10 The Kremlin's active measures campaign in the US goes into overdrive as Russia seeks to shape the 2020 presidential field. Dark money becomes the main tool of Kremlin influence as Russia concludes that financing organic disinformation is more effective than offshore ops. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) December 22, 2018

К слову, на днях Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил не называть Россию братским государством. Свое заявление белорусский лидер сделал на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Москвой.

Также напомним, что 20 декабря президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможно объединение России и Беларуси пока не обсуждается.