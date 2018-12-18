Международные политические итоги 2018: ключевые события в мире

2018 оказался богатым на шпионские скандалы, акции протестов и обнаружение следов Кремля в разных частях мира. В деталях ключевых событий международной политики 2018 разбирались журналисты 24 канала.

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Отравление Скрипалей



Скандал с отравлением Скрипалей, реализованный ГРУ-шниками "Петровым" и "Бошировым", имел для России мощные последствия

Попытка убийства бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери 4 марта 2018 года в английском городке Солсбери стала феерическим провалом российской разведки. Этот провал в течение года подбрасывал россиянам буквально пачки последствий, с которыми нужно было как-то справляться. Главным образом, из-за того, что это нападение стало первым случаем применения боевых отравляющих веществ нервно-паралитического действия на территории страны-члена НАТО и на территории Европы со времен Второй мировой войны.

Британия прямо обвинила Россию и ее спецслужбу в применении химического оружия – отравляющего вещества нервно-паралитического действия семейства "Новичок", разработанного в Советском Союзе и доступного только российским спецслужбам.

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Британские следователи в непосредственном совершении покушения подозревают двоих российских граждан, которые входят в состав ГРУ. Именно они стали известны всему миру как любители солберийских шпилей "Александр Петров" и "Руслан Боширов".

В результате этой провальной операции Россия в ответ получила высылку 145 своих дипломатов из 28 стран, серию скандалов с разоблачением собственных шпионов в различных странах Европы, ухудшение отношений со странами Запада и очередной виток усиленных санкций.

Новые волны санкций

Санкции, к слову, тоже стали одним из заметных событий 2018 года. Например, международное сообщество все еще продолжает давить на Иран за применение им ядерных технологий в военных целях. В 2018 году США ввели против Ирана очередной пакет санкций, который президент Трамп назвал самым жестким за всю историю.

Ну и, конечно, международные санкции в отношении России, начали применяться еще в 2014 году и все еще остаются в тренде. Наконец, в 2018 году они привели к очередному историческому рекорду падения рубля – в результате санкций в апреле курс упал до 80 рублей за евро и до 64 рублей за доллар.

В 2018 году санкции против России усиливались не только из-за ее нападения на Украину. США также ввели санкции из-за попытки российских физических и юридических лиц повлиять на президентские выборы 2016 года. Отдельная волна санкций была введена из-за "недобропорядочной деятельности" Российской Федерации и попытки разрушить строй в демократических странах – отравления Скрипалей и поддержки режима Ассада в Сирии. Персональные экономические и другие ограничительные меры в отношении юридических и физических лиц были введены Украиной, также было приостановлено участие украинских представителей в деятельности органов СНГ. Дополнительные санкции против физических лиц в США также ввели за аннексию Крыма, а Совет Евросоюза объявил о продлении экономических санкций в отношении России. Детали дальнейшего усиления санкционного давления на Россию еще обсуждаются.

Протесты в Армении

Армения тоже оказалась в центре внимания в 2018 году – там произошел и победил свой "Майдан". 13 апреля в стране начались массовые акции протеста из-за назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром. 23 апреля Саргсян подал в отставку и президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке всего правительства страны.

После почти месяца акций протеста премьер-министром Армении избрали лидера оппозиционного движения "Елк" Никола Пашиняна. Но уже в октябре Пашинян ушел в отставку, прямо озвучив главную цель – спровоцировать проведение досрочных парламентских выборов. 24 октября на специальном заседании национального собрания Армении депутаты специально не выбрали единую кандидатуру Пашиняна на пост премьера для того, чтобы воплотить его план в жизнь. Наконец, в начале декабря в Армении состоялись досрочные парламентские выборы, где победу вырвал политический блок Пашиняна.

Ангелу Меркель снова избрали канцлером



Эпоха Ангелы Меркель в политике подходит к завершению (фото – пресс-служба ХДС)

Германия снова выбрала канцлером Ангелу Меркель. Этот ее триумф на выборах назвали провальным – в 2018 году консерваторы победили с худшим результатом с того времени, как Ангела Меркель возглавила Христианско-демократический союз (ХДС). Возможно, так избиратель отреагировал на ее политику "открытых дверей" для беженцев, в результате которой в Германию прибыло больше миллиона мигрантов.

Как бы там ни было, после этого Меркель заявила, что она не будет участвовать в переизбрании главы партии в декабре, уйдет с поста канцлера в 2021 году и больше не будет претендовать ни на какие политические должности. Это будет означать, что скоро закончится эпоха Меркаль в мировой политике, которая началась в начале 2000-х.

Протесты в Париже и российский след

Францию окутала волна протестов. Массовая и горячая. Начальные причины протестов заключались в том, что власть сообщила о повышении цены на топливо и введении экологического налога. Однако впоследствии участники, которые за время акций протестов взяли за привычку надевать желтые дорожные жилеты, начали требовать еще и отставки президента Франции Эммануэля Макрона и выступили против "несправедливой политики правительства". Настроение протестующих периодически становилось агрессивным, они срывались на погромы и столкновения.

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В конце концов, на митингах желтожилетников даже появились флаги пророссийских боевиков из так называемой "ДНР".



Сторонники "ДНР" Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро

А потом стало известно, что около 600 аккаунтов в Twitter, которые были замечены в "пропаганде взглядов Кремля", перевели свое внимание на Францию, используя хэштег "#giletsjaunes" ("желтые жилеты"). Косвенных доказательств вмешательства россиян в ход французских событий мировые СМИ практически за неделю насобирали немало. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил, что правоохранительные органы страны ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов". Чем оно завершится – узнаем уже вскоре.

Расследование вмешательства России в мировые выборы

История о расследовании вмешательства России в выборы президента США – не новость года, а скорее продолжение прошлогодней истории. И в 2018 году эта история приобрела мировой масштаб. Выяснилось, что не одними США пытались манипулировать россияне.

Ученые из Университета Торонто Лукан Ахмед Уэй и Адам Кейси провели исследование, которое показало, что Москва начала пытаться повлиять на выборы в бывших республиках СССР вскоре после распада коммунистической империи. А уже после 2014 года – попыталась распространить свое влияние на все страны мира.

Впрочем, представители НАТО обнародовали доклад, в котором говорится, что Россия в течение последних двух лет вмешивалась в выборы и референдумы в пяти странах-членах НАТО: США (президентские выборы 2016 года), Соединенном Королевстве (референдум о Brexit 2016 года и всеобщие выборы 2017 года), Франции (президентские выборы 2017 года), Германии (парламентские выборы 2017 года), Испании (конституционный кризис, вызванный сецессионными процессами в Каталонии в 2017 году). При этом, как отмечается, используется одна типичная схема, которая включает взломы почт, использование ботов и массированную пропаганду.

Сдвиг в отношениях двух Корей

Война между Южной Кореей (при поддержке командования Объединенных Наций) и Северной Кореей (при поддержке Китая и СССР) началась в 1950 году и официально никогда не прекращалась. Между сторонами конфликта в 1953 году было подписано Соглашение о перемирии. Причем это соглашение подписал представитель сил ООН и представитель Корейской народной армии и добровольцев Китайской народно-освободительной армии. Представитель Южной Кореи отказался ставить на документе свою подпись. То есть формально война до сих пор продолжается.

Однако в 2018 году появился шанс на стабилизацию отношений между этими странами. В апреле на границе Южной и Северной Корей началась встреча лидеров двух стран. 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом встретились лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

The handshake that made history. pic.twitter.com/JB09Ce9mHt — BBC News (World) (@BBCWorld) April 27, 2018

Они пожали друг другу руки и вместе переступили границу между странами. Даже больше – Пхеньян и Сеул договорились работать над ядерным разоружением Корейского полуострова.

Продолжение войны в Сирии

Война в Сирии длится больше семи лет, там все воюют против всех. За время конфликта там погибли более 350 тысяч человек, города лежат в руинах. Конфликт давно вышел за рамки выяснения отношений между сторонниками и противниками президента Башара Асада. К боевым действиям привлечены многие группы и страны, каждая из которых имеет свои интересы. Это значительно усложняет положение вещей и препятствует установлению мира.

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В течение 2018 года обострений ситуации там было несколько. В январе – связано с началом интервенции турецких войск в сирийский район Африн против позиций курдской партии "Демократический союз". В феврале – связано с активизацией международной коалиции во главе с США, которые нанесли авиаудар, в результате которого погибли более 100 бойцов проправительственных сил, среди которых были российские наемники. Апрельское резонансное событие – очередная химическая атака, из-за которой в городе Дума погибли от 70 до 150 человек, еще более 100 пострадали. В ответ на это США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по целям в Сирии, которые, вероятно, связаны с производством и хранением химического оружия.

РПЦ разорвала отношения с Константинополем

Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом. Все это-из-за признания Православной церкви Украины. После принятия этого решения в РПЦ собрали синод, по итогам заседания которого заявили, что все решения Константинополя – незаконные и "канонически ничтожные".

Решение прекратить евхаристическое общение означает, что верующие РПЦ не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, а священники и иерархи не смогут осуществлять совместные богослужения.

Убийство саудовского журналиста Хашогги

Джамаль Хашогги – известный саудовский журналист, в прошлом был близок к королевской семье, но год назад стал пылким критиком наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. Последний раз живым его видели перед входом в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он отправился, чтобы получить документ, подтверждающий факт его развода с бывшей женой. Перед тем, как зайти в здание, он оставил телефон своей новой невесте, которая является гражданкой Турции. Больше его никто не видел.

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Саудовская Аравия сначала отрицала, но в итоге все же признала, что Хашогги убили в ее консульстве в Стамбуле. Генпрокурор Саудовской Аравии Шалаан бин Раджих Шалаан заявил, что 2 октября в здании консульства Саудовской Аравии господин Хашогги получил смертельную инъекцию, после чего его тело расчленили. Шалаан также в очередной раз заверил, что "наследственный принц Саудовской Аравии не знал о преступлении". Однако США настаивают, что именно он и был заказчиком убийства журналиста.

Это убийство – значительно больше, чем может показаться на первый взгляд. Именно из-за того, что к нему причастны Саудовская Аравия и Турция, оно существенно влияет на расклад сил на Ближнем Востоке – из-за него Саудовская Аравия рискует потерять огромное влияние, средства и союзников. В том числе – США, которые не могут не отреагировать на такое вопиющее нарушение прав человека. В наши же дни, когда мир опять возвращается к биполярности, заинтересованность России в таком союзнике, как Саудовская Аравия, очевидна.

Танцующие протесты иранских женщин

Собственно, событием года можно назвать все протесты, на которые решались иранки. А их было много.

29 января, в Иране состоялся ряд одиночных протестов против ношения хиджабов. Несколько женщин с непокрытыми головами поднялись на трансформаторные будки на улицах Тегерана, размахивая намотанными на палку платками на манер флага. И это – первое более-менее массовое выступление в Иране против обязательного ношения платка со времен революции 1979 года. Многие участницы таких акций были арестованы – обязательное ношение платка в публичных местах прописано в законах Ирана. Однако жительницы страны последовательно отстаивают свою свободу появляться с непокрытой головой, например, за рулем автомобиля, аргументируя это тем, что салон машины является частным пространством.

Так же, как и страницы в соцсетях. После того, как 18-летнюю гимнастку Маеде Ходжабири арестовали по обвинению в грубом нарушении моральных норм (только за публикацию записи танца в Instagram и появление на публике без хиджаба) иранки устроили очень мощный флешмоб.

Чтобы доказать, что танцы – не преступление, они начали выкладывать записи своих танцев в соцсети. Они танцевали дома, для себя, и так, как сами хотели. Просто потому, что имели на это право, которое не может забрать никто. Так же, как и право сходить на футбольный матч, например. И возвращение этого права стало нынешней победой иранок, которым впервые за почти 40 лет позволили приобщиться к публичному просмотру футбольного матча.

Выборы Путина в России

Здесь, на самом деле, все ожидаемо. В президентской гонке в России приняли участие восемь кандидатов: Владимир Путин, Ксения Собчак, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Борис Титов и Сергей Бабурин. Явка на выборах президента России составила 67,54%. 23 марта официально сообщили, что победил Путин, которого поддержали 76,69% избирателей, или более 56 миллионов россиян. Сама кампания проходила с традиционными прессованиями акций протеста, разнообразными препятствиями для всех оппонентов Путина и недопуском условно оппозиционных политиков к баллотированию.

Легализация каннабиса

Канада стала первой из стран Большой G7 и второй в мире, которая легализовала рекреационную марихуану. Покупать марихуану можно после достижения 18 летнего возраста, в некоторых провинциях – с 19. Взрослым гражданам будет разрешено иметь при себе до 30 граммов высушенной марихуаны. Рекреационное использование марихуаны запрещено в большинстве стран мира, в том числе – и в Украине.

Декриминализировали медицинскую марихуану и в Великобритании. Ее использование будут прописывать детям с редкими тяжелыми формами эпилепсии, взрослым, которые пытаются справиться с последствиями химиотерапии, и тем, кто страдает от мышечных спазмов, вызванных рассеянным склерозом. Правда, в Британии отдельно подчеркнули, что это – не легализация и даже не приближение к ней.