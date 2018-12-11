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      Time объявил победителя номинации "Человек года": это не один человек

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      "Человек года" по версии Time
      "Человек года" по версии Time / Time.com

      Победителем в номинации "Человек года" по версии журнала Time стала группа журналистов, среди которых также убитый саудовский журналист Джамаль Хашогги.

      Об этом сообщает сайт журнала Time.

      24 канал сообщал, что кандидатами на звание "Человек года" от Time, кроме победителей, были также Дональд Трамп, Владимир Путин, Мун Чжэ Ин, Роберт Мюллер, Меган Маркл и разделенные миграционной политикой Трампа семьи на границе с Мексикой и активисты движения "Марш за наши жизни ".

      Читайте также: Кто такой Джамаль Хашогги: биография журналиста, убитого в консульстве Саудовской Аравии

      На обложке следующего выпуска Time появятся фотографии журналистов, "стоящих на страже правды". Среди них – Хашогги, а также репортеры, которые находятся под арестом.

      Джамаль Хашоггі
      Обложка Time с фото Джамаля Хашогги

      По словам главного редактора журнала Эдварда Фелсентала, впервые Time выбрал персоной года человека, которого уже нет в живых.

      Смерть Хашогги заставила мир пересмотреть свое отношение к саудовской монархии и наконец обратить внимание на то, что происходит в Йемене,
      – сказал главный редактор Time Эдвард Фелсентал.

      Он уточнил, что в номере журнала, посвященном персоне года, будет несколько обложек, на которых изображены работники СМИ: это журналисты Capital Gazette, на редакцию которой была осуществлена ​​атака летом 2018 года; филиппинская журналистка Мария Ресса, которую судят на родине; репортеры Ва Лоун и Киав Со Оо, которые получили тюремный срок в Мьянме.

      Что такое рейтинг "Человек года"?Time формирует этот рейтинг с 1927 года, определяя человека или группу людей, которые в течение прошлого года больше всего повлияли на мир – в лучшую или худшую сторону и чаще всего появлялись в новостях. В прошлом году победу в номинации "Человек года" получили активисты объединения The Silence Breakers авторы глобального флешмоба #metoo, направленного против сексуального насилия.

      Что известно об убийстве Джамаля Хашогги?​
      В начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.

      Впоследствии власти Турции заявила, что имеют доказательство убийства Хашогги: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, которая сохранилась в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а потом расчленить" прямо внутри диппредставительства.

      19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги, его тело могли растворить в кислоте.

      В причастности к убийству журналиста подозревают саудовского принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.

      Теги: Джамаль Хашогги журналисты Новости США СМИ Награды
      Источник: 24 Канал
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