Убийство Хашогги: у ЦРУ есть доказательство, что саудовский принц причастен к убийству

ЦРУ имеет запись разговора наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, на котором он дает указание "заставить замолчать" оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, которого 2 октября убили в саудовском посольстве в Стамбуле.

Об этом сообщила турецкая газета Hurriyet Daily News.

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Глава ЦРУ Джина Гаспел рассказала, что у США есть запись разговора Мухаммеда ибн Салмана с братом Халидом ибн Салманом, который является послом Саудовской Аравии в США. Более того, во время этой беседы наследный принц говорит, что деятельность журналиста "вызывает дискомфорт".

Наследный принц дал указание как можно быстрее "заставить молчать" Джамаля Хашогги, и это распоряжение было перехвачено во время прослушивания ЦРУ. Последующее убийство является окончательным подтверждением этого указания,

— сообщает издание.

Напомним, что Саудовская Аравия задержала 18 человек по подозрению в смерти Хашогги. Четырех чиновников саудовской разведки и советника принца уволили с должностей. Приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Кто такой Джамаль Хашогги? В Саудовской Аравии его знали не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом. На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки аль-Фейсала. Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана.



После получения предупреждения от властей он был вынужден покинуть страну. В частности, он это сделал после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал нещадно критиковал действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой относительно преследований активистов и внешней политики монархии.

Что известно об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле? В начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.



Впоследствии власть Турции заявила, что имеет доказательство убийства Хашогги: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, которая сохранилась в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а затем расчленить" прямо внутри диппредставительства.



19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.