Трамп заявил, что США назовут убийцу Хашогги 20 ноября

Глава Белого дома сообщил, что в этот день, вероятно, будет опубликован "максимально полный отчет" по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщило агентство "ТАСС".

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Глава Белого дома отметил, что в докладе будут указаны все сведения о том, "кто это сделал".

Произошла ужасная вещь – убийство журналиста. У нас будет полный отчет в течение следующих двух дней, возможно, в понедельник или во вторник,

– заметил Дональд Трамп.

Президент Соединенных Штатов Америки подтвердил, что провел в субботу на борту своего самолета телефонный разговор с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джиной Хеспел. Трамп отметил, что информация о выводах ЦРУ, которая появилась в пятницу в СМИ была "преждевременной".

"Тогда ЦРУ еще ничего не определили. Было слишком рано", – пояснил он.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что прииказ об убийстве саудовского журналиста отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

По известно об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле?В начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.



Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, которая сохранилась в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а затем расчленить" прямо внутри диппредставительства.



19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны, расположенном в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.

Кто такой Джамаль Хашогги?В Саудовской Аравии его знают не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом. На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки Аль-Фейсала. Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана.



После получения предупреждения от властей он был вынужден покинуть страну. Хашогги покинул Саудовскую Аравию после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой в отношении преследования активистов и внешней политики монархии

УБИЙСТВО ЖУРНАЛИСТА ХАШОГГИ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ