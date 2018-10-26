Причастный к убийству Хашогги саудовский генерал контактировал с командой Трампа, – СМИ

Заместитель руководителя разведки Саудовской Аравии, генерал-майор Ахмед Аль-Ассири, который по информации турецких СМИ, отдал приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашогги, незадолго до инаугурации Дональда Трампа контактировал с членами его переходной команды. Темой разговора была смена режима в Иране.

Об этом сообщает The Daily Beast.

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На встречи с соратниками Трампа Ассири отправил наследный принц Мухаммед ибн Салман, а произошли они в течение двух дней в начале января 2017 года, отмечают авторы статьи со ссылкой на сообщения, которые оказались в распоряжении редакции издания.

Эти сообщения показывают, что участники встреч обсуждали многостороннюю стратегию в отношении расшатывания и свержения нынешнего иранского режима, в частности, экономические, информационные и военные методы ослабления правительства в Тегеране.

Встречи в Нью-Йорке организовывал Джордж Надер, американец ливанского происхождения, тесно связанный с лидерами Объединенных Арабских Эмиратов, который сейчас сотрудничает с командой спецпрокурора США Роберта Мюллера. На встречах присутствовал также израильский SMM-специалист Джоэл Замел. В разговорах об изменении режима в Иране участвовал и Стив Бэннон, а также бывший советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн,

– говорится в статье.

The New York Times ранее в этом году писала, что Надер продвигал план экономического саботажа Ирана и весной 2017 года предлагал его должностным лицам из Саудовской Аравии, ОАЭ и США. Неизвестно, запустили ли этот план в действие или же он был частью большего проекта по изменению режима в Тегеране.

Судя по сообщениям, Джоэл Замело прилетал в Нью-Йорк, чтобы помочь протолкнуть идею в отношении Ирана Ассири и команде Трампа, и представил готовую презентацию с методами ослабления иранского правительства.

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Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги на территории дипучреждения.



19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны, расположенном в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.



По информации СМИ, приказ об убийстве саудовского журналиста отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Кто такой Джамаль Хашогги?В Саудовской Аравии его знают не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом. На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки Аль-Фейсала.



Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана.



После получения предупреждения от властей он был вынужден покинуть страну. Хашогги покинул Саудовскую Аравию после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой в отношении преследования активистов и внешней политики монархии.