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      Макрона грозит Эр-Рияду санкциями за убийство журналиста Хашогги

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      Эммануэль Макрона
      Эммануэль Макрона / Соцсети

      Президент Франции Эммануэль Макрона в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом подтвердил свое намерение ввести санкции против лиц, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

      Об этом сообщило издание DW.

      Читайте также: Кто такой Джамаль Хашогги: биография журналиста, убитого в консульстве Саудовской Аравии

      В Елисейском дворце сообщили, что Париж не намерен затягивать процесс внедрения подобных мероприятий по договоренности с союзниками.

      Президент Франции Эммануэль Макрона выразил "глубокое возмущение" убийством саудовского журналиста Джамала Хашогги и потребовал полного выяснения обстоятельств гибели мужчины, и напомнил саудовскому монарху о "значимости свободы выражения и свободы СМИ".

      Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии.

      Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги на территории дипучреждения. Турецкая полиция сообщила, что журналиста могли "жестоко пытать, а потом расчленить" прямо внутри консульства.

      19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны, расположенном в Стамбуле.

      23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.

      Теги: Новости политики Джамаль Хашогги Саудовская Аравия Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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