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      Макрон погрожує Ер-Ріяду санкціями за вбивство журналіста Хашоггі

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      Еммануель Макрон
      Еммануель Макрон / Соцмережі

      Президент Франції Еммануель Макрон в телефонній розмові з королем Саудівської Аравії Сальманом бен Абдель Азізом Аль Саудом підтвердив свій намір ввести санкції проти осіб, причетних до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.

      Про це повідомило видання DW.

      Читайте також: Хто такий Джамаль Хашоггі: біографія журналіста, якого вбили у консульстві Саудівської Аравії

      У Єлисейському палаці повідомили, що Париж не затягуватиме процес впровадження подібних заходів за домовленістю з союзниками.

      Президент Франції Еммануель Макрон висловив "глибоке обурення" вбивством саудівського журналіста Джамала Хашоггі та зажадав повного з'ясування обставин загибелі чоловіка, і нагадав саудівському монархові про "значущість свободи висловлювання та свободи ЗМІ".

      Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії.

      Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі на території дипустанови. Турецька поліція сповістила, що журналіста могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" просто всередині консульства.

      19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було убито в консульстві країни, що розташовану у Стамбулі.

      23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.

      Теги: Новини політики Новини Франції Саудівська Аравія Джамаль Хашоггі
      Джерело: 24 Канал
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