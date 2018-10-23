У Туреччині заявляють, що знайшли останки вбитого журналіста Хашоггі

Турецькі ЗМІ повідомляють, що у Стамбулі виявили останки саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, який, ймовірно, був вбитий на території консульства Саудівської Аравії.

Про це з посиланням на заяву лідера турецької опозиційної партії Vatan Догу Перінчека пише видання Haberler.

Читайте також: Вбивство журналіста Хашоггі: з'явилася важлива деталь у розслідуванні

За даними політика, останки журналіста виявили в резиденції консула Саудівської Аравії в Стамбулі.

Співробітники турецької служби безпеки витягли деякі частини тіла Хашоггі з колодязя у саду консульства під час пошукової операції,

– цитує видання турецького опозиціонера.

Офіційно цієї інформації влада Туреччини поки не підтвердила.

Догу Перінчек припустив, що заяву з цього приводу 23 жовтня під час виступу у парламенті зробить президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Про його зникнення стало відомо після того, як він разом з нареченою відвідав будівлю консульства Саудівської Аравії.



Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства журналіста на території дипустанови, який той нібито зміг записати на свій годинник Apple Watch. Після прослуховування запису, який зберігся у хмарному сховищі iCloud, турецька поліція зазначила, що саудівського дисидента могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" прямо всередині консульства.



Члени турецько-саудівської робочої групи, створеної у зв'язку з розслідуванням зникнення саудівського журналіста Джамала Хашоггі, провели 9-годинний обшук у генеральному консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.



19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що журналіста Джамала Хашоггі було убито в консульстві країни, яке розташовується у турецькому Стамбулі.