Зранку 24 квітня у Одесі пролунали вибухи. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

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Пролунали повторні вибухи

У Одеській області оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили сповіщали про ракетну загрозу у регіонах, де прозвучали сирени.

У Одесі пролунали повторні вибухи о 7:05. Наразі жодних деталей невідомо. Повідомляють, що внаслідок вибухів частина міста лишилась без світла.

Моніторингові канали пишуть, що, попередньо, по місту було запущено дві крилаті авіаційні ракети.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав місцевих перебувати в укриттях до оголошення про відбій повітряної тривоги. Пам'ятайте звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.

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