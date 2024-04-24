За попередніми даними ворог міг пустити по місту балістику. 24 Канал закликає харків'ян лишатися в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.

До теми У Кременчуці пролунали вибухи під час тривоги

Ворог уразив цивільні об'єкти у місті

Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що ворог прямо цілився по критичній інфраструктурі в місті.

Цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі. Інформація щодо постраждалих уточнюється,

– написав він.

Про наслідки ворожого обстрілу висловився й очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він повідомив, що попередньо ворог застосував для удару по місту ракети С-300.

"Є руйнування цивільної інфраструктури. На цю хвилину – без постраждалих", – зазначив посадовець.

Наразі огляд місць влучань у Шевченківському районі Харкова триває.

У Харкові було гучно

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 00 годин 32 хвилини. Повітряні сили попереджали про рух ворожої цілі в небі.

Увага! Харківська область – ракетна небезпека!

– написали військові.

Вибухи у самому Харкові пролунали близько 00 годин 35 хвилин, через хвилину у місті почули повторні вибухи. Гучні звуки внаслідок ворожих обстрілів підтвердив також і очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів! Будьте в укриттях", – написав він.

Моніторингові телеграм-канали писали, що місто могло атакувати балістичне озброєння, яке окупанти запустили із Бєлгородської області.

Близько 00:42 Повітряні сили оголосили у кількох областях тривогу через загрозу балістичного озброєння.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!

– писали військові.

Водночас моніторингові канали повідомляли, що є повторні виходи балістики по Харківщині. Кореспонденти Суспільного також о 00 годин 51 хвилину повідомили, що серія вибухів також пролунала за межами Харкова.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Раніше вибухи чули у Дніпрі й Кременчуку