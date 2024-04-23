Очевидці повідомляли про гучні вибухи у місті. 24 Канал закликає жителів Дніпра перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Дніпрі було гучно

Повітряну тривогу у Дніпрі оголосили о 21 годині 33 хвилини. Тоді Повітряні сили повідомляли про рух ворожої цілі на місто.

Увага! Ракета на Дніпро!

– написали Повітряні сили.

Згодом тривога у всій Дніпропетровській області пролунала через загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Самі вибухи у Дніпрі пролунали о 22 годині 27 хвилин.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що вибух у місті не був пов'язаний із ракетною небезпекою. Це було робота наших військових по іншому ворожому об'єкту.

"Мінус БпЛА. Ще один "Орлан-10" збили у Дніпровському районі. Сили ППО на захисті – вдень і вночі", – повідомив він.

До цього у Дніпровському районі також збили безпілотник "Орлан-10" у Дніпровському районі близько 20 години 19 хвилин.

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