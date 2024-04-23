Про те, що в Дніпрі прогримів вибух повідомили кореспонденти Суспільного. Що відомо про вибухи в Дніпрі, читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Вибух в Дніпрі
Опівдні, о 12:31 в Дніпропетровській області роздалися сигнали повітряної тривоги.
Буквально через 2 хвилини в Повітряних силах попередили про загрозу балістики.
Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена повітряна тривога!,
– зазначили в Повітряних силах.
Вже о 12:36 кореспонденти Суспільного повідомили про звуки вибухів в місті.
О 12:48 Повітряні сили попереджають про ракету, яка рухається в сторону Дніпра. Згодом, о 12:53 кореспондентка 24 Каналу в Дніпрі повідомляє про ще один вибух у місті.
Голова ДОР Микола Лукашук зазначив, що загроза в Дніпропетровській області зберігається. Він закликав нічого не фотографувати.
Дніпропетровщина. Не ігноруйте тривогу! Загроза зберігається. Залишайтеся в укриттях! Вся інформація – лише з офіційних джерел. Нічого не знімаємо і не виставляємо!,
– наголосив Лукашук.
Гучно також і в Запоріжжі
Паралельно з початком сигналу повітряної тривоги в Дніпропетровській області, такий сигнал лунав і в Запорізькій області о 12:31.
Місцеві телеграм-канали о 12:37 повідомили про те, що в місті гучно.
Станом на 13:01 повітряна тривога продовжує тривати як в Дніпропетровській, так і в Запорізькій областях.
Ворог 20 квітня вдарив по Запоріжжі: коротко
- Жителі Запоріжжя зранку 20 квітня чули вибухи. Окупанти завдали ракетного удару по місту.
- Іван Федоров, голова обласної військової адміністрації, повідомив, що внаслідок ворожої атаки було ушкоджено промислову інфраструктуру міста.
- Крім цього, в Запорізькій міській раді зазначили, що за попередньою інформацією люди та житлові будинки не постраждали.