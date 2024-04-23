Про те, що в Дніпрі прогримів вибух повідомили кореспонденти Суспільного. Що відомо про вибухи в Дніпрі, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Вибух в Дніпрі

Опівдні, о 12:31 в Дніпропетровській області роздалися сигнали повітряної тривоги.

Буквально через 2 хвилини в Повітряних силах попередили про загрозу балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена повітряна тривога!,

– зазначили в Повітряних силах.

Вже о 12:36 кореспонденти Суспільного повідомили про звуки вибухів в місті.

О 12:48 Повітряні сили попереджають про ракету, яка рухається в сторону Дніпра. Згодом, о 12:53 кореспондентка 24 Каналу в Дніпрі повідомляє про ще один вибух у місті.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте у нашому телеграмі.

Голова ДОР Микола Лукашук зазначив, що загроза в Дніпропетровській області зберігається. Він закликав нічого не фотографувати.

Дніпропетровщина. Не ігноруйте тривогу! Загроза зберігається. Залишайтеся в укриттях! Вся інформація – лише з офіційних джерел. Нічого не знімаємо і не виставляємо!,

– наголосив Лукашук.

Гучно також і в Запоріжжі

Паралельно з початком сигналу повітряної тривоги в Дніпропетровській області, такий сигнал лунав і в Запорізькій області о 12:31.

Місцеві телеграм-канали о 12:37 повідомили про те, що в місті гучно.

Станом на 13:01 повітряна тривога продовжує тривати як в Дніпропетровській, так і в Запорізькій областях.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх прямувати в укриття цивільного захисту.

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