О том, что в Днепре прогремел взрыв сообщили корреспонденты Суспильного. Что известно о взрывах в Днепре, читайте в материале 24 Канала.
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Взрыв в Днепре
В полдень, в 12:31 в Днепропетровской области раздались сигналы воздушной тревоги.
Буквально через 2 минуты в Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.
Угроза применения баллистического вооружения в областях где объявлена воздушная тревога!,
– отметили в Воздушных силах.
Уже в 12:36 корреспонденты Суспильного сообщили о звуках взрывов в городе.
В 12:48 Воздушные силы предупреждают о ракете, которая движется в сторону Днепра. Впоследствии, в 12:53 корреспондентка 24 Канала в Днепре сообщает о еще одном взрыве в городе.
Председатель ДОР Николай Лукашук отметил, что угроза в Днепропетровской области сохраняется. Он призвал ничего не фотографировать.
Днепропетровская область. Не игнорируйте тревогу! Угроза сохраняется. Оставайтесь в укрытиях! Вся информация – только из официальных источников. Ничего не снимаем и не выставляем!,
– подчеркнул Лукашук.
Громко также и в Запорожье
Параллельно с началом сигнала воздушной тревоги в Днепропетровской области, такой сигнал раздавался и в Запорожской области в 12:31.
Местные телеграм-каналы в 12:37 сообщили о том, что в городе громко.
По состоянию на 13:01 воздушная тревога продолжает продолжаться как в Днепропетровской, так и в Запорожской областях.
Враг 20 апреля ударил по Запорожью: коротко
- Жители Запорожья утром 20 апреля слышали взрывы. Оккупанты нанесли ракетный удар по городу.
- Иван Федоров, председатель областной военной администрации, сообщил, что в результате вражеской атаки была повреждена промышленная инфраструктура города.
- Кроме этого, в Запорожском городском совете отметили, что по предварительной информации люди и жилые дома не пострадали.