О том, что в Днепре прогремел взрыв сообщили корреспонденты Суспильного. Что известно о взрывах в Днепре, читайте в материале 24 Канала.

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Взрыв в Днепре

В полдень, в 12:31 в Днепропетровской области раздались сигналы воздушной тревоги.

Буквально через 2 минуты в Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.

Угроза применения баллистического вооружения в областях где объявлена воздушная тревога!,

– отметили в Воздушных силах.

Уже в 12:36 корреспонденты Суспильного сообщили о звуках взрывов в городе.

В 12:48 Воздушные силы предупреждают о ракете, которая движется в сторону Днепра. Впоследствии, в 12:53 корреспондентка 24 Канала в Днепре сообщает о еще одном взрыве в городе.

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Председатель ДОР Николай Лукашук отметил, что угроза в Днепропетровской области сохраняется. Он призвал ничего не фотографировать.

Днепропетровская область. Не игнорируйте тревогу! Угроза сохраняется. Оставайтесь в укрытиях! Вся информация – только из официальных источников. Ничего не снимаем и не выставляем!,

– подчеркнул Лукашук.

Громко также и в Запорожье

Параллельно с началом сигнала воздушной тревоги в Днепропетровской области, такой сигнал раздавался и в Запорожской области в 12:31.

Местные телеграм-каналы в 12:37 сообщили о том, что в городе громко.

По состоянию на 13:01 воздушная тревога продолжает продолжаться как в Днепропетровской, так и в Запорожской областях.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех направляться в укрытие гражданской защиты.

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