Жители города утром слышали взрывы. Известно, что оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру.
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Россия атаковала объект инфраструктуры в Запорожье
Утром 20 апреля оккупационные войска нанесли ракетный удар по Запорожью.
В результате вражеской атаки была повреждена промышленная инфраструктура города. Об этом сообщил Иван Федоров, председатель областной военной администрации.
Кроме этого, в Запорожском городском совете отметили, что по предварительной информации люди и жилые дома не пострадали.
Сейчас городские службы обследуют жилой квартал. Там отметили, что информация уточняется.
Что известно о взрывах 20 апреля в Запорожье
- Первый взрыв прогремел в 4:54 – через минуту после того, как в Запорожье объявили воздушную тревогу. Федоров объяснил, что есть угроза ударов скоростными ракетами.
- В 4:57 журналисты Общественного сообщили о повторном взрыве в городе.
- В Воздушных силах после 4:30 сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях.