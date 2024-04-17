Начальник службы связей с общественностью 118-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых рассказал в эфире телемарафона, что российские захватчики наращивают интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов.

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Что происходит в Роботино

Дмитрий Пелых рассказал, что россияне увеличили использование беспилотников различных типов. По его словам, оккупанты не оставляют попыток захватить Роботино.

Их ДРГ-группы пытаются проникать в само село или точнее руины, которые от него остались, и закрепиться. Но, пока такая тактика ни к чему не приводит. Даже если некоторые группы заходят в само село, то еще до наступления темного времени суток военнослужащие 118-й ОМБр и смежных подразделений вручают таким оккупантам билетики на "концерт Кобзона",

– заявил Дмитрий Пелых.

Он добавил, что на местности возле Роботино невозможно закрепиться. Поэтому оккупанты, если и заходят в село, то продержаться могут не долго – вражеские диверсионно-разведывательные группы не доживают до следующего темного времени суток.

"По состоянию на сегодня Работино полностью находится на 100% под контролем Сил обороны Украины", – заверил Пелых.

Обратите внимание! Вооруженные Силы Украины освободили Роботино летом 2023 года. Это село важно тем, что размещено на дороге из Орехова в Токмак. За Токмаком расположен Мелитополь. Эти два города сейчас находятся под российской оккупацией.

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