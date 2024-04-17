Начальник служби зв'язків з громадськістю 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих розповів у ефірі телемарафону, що російські загарбники нарощують інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів.

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Що відбувається в Роботиному

Дмитро Пелих розповів, що росіяни збільшили використання безпілотників різних типів. За його словами, окупанти не залишають спроб захопити Роботине.

Їхні ДРГ-групи намагаються проникати в саме село або точніше руїни, які від нього залишися, і закріпитися. Але, наразі така тактика ні до чого не приводить. Навіть якщо деякі групи заходять в саме село, то ще до настання темної пори доби військовослужбовці 118-ї ОМБр та суміжних підрозділів вручають таким окупантам квиточки на "концерт Кобзона",

– заявив Дмитро Пелих.

Він додав, що на місцевості біля Роботиного неможливо закріпитися. Тому окупанти, якщо і заходять у село, то протриматися можуть не довго – ворожі диверсійно-розвідувальні групи не доживають до наступної темної пори доби.

"Станом на сьогодні Роботине повністю перебуває на 100% під контролем Сил оборони України", – запевнив Пелих.

Зверніть увагу! Збройні Сили України визволили Роботине влітку 2023 року. Це село важливе тим, що розміщене на дорозі з Оріхова до Токмака. За Токмаком розташований Мелітополь. Ці два міста наразі перебувають під російською окупацією.

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