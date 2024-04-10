Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков розповів 24 Каналу, що насправді відбуваються закономірні речі, оскільки станція наповнена російською зброєю та російськими військовими. Вони і до цього маніпулювали з енергоблоками, штучно відключали станцію від лінії резервного живлення, і цей процес буде повторюватися.

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Необхідно демілітаризувати ЗАЕС

Чергове загострення на ЗАЕС сталося з приїздом Рафаеля Гроссі.

Зверніть увагу! У червні 2023 року гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав окуповану Запорізьку область, щоб оцінити ситуацію на ЗАЕС після теракту росіян на Херсонщині.

Загострення продовжується: це тиск на український уряд, а також тиск геополітичного характеру, де росіяни продовжують гратися Запорізькою атомною станцією.

Українській стороні немає жодного сенсу бити по атомній станції. Ми навпаки виступаємо за демілітаризацію об’єкта та наголошуємо перед всім світом про те, що Росія створює загрозу, тримаючи на атомній станції велику кількість зброї,

– зауважив Аскад Ашурбеков.

Сьогодні в умовах посилення ескалації з боку росіян потрібно ще більше артикулювати про необхідність демілітаризовувати станцію, оскільки лише відсутність на ній військової техніки може убезпечити як об’єкт в цілому, так і міжнародне суспільство.

Військова активність на ЗАЕС небезпечна

Запорізька атомна станція спроєктована таким чином, аби утримувати різні потужні навантаження, а також вибухи. Однак будь-яка військова активність навколо ЗАЕС є достатньо небезпечною.

А джерело небезпеки – це окупанти,

– наголосив депутат Запорізької облради.

За його словами, сьогодні не можна спрогнозувати, чи був це удар з української сторони, поки не буде заяв з боку українських військових.

Зверніть увагу! 7 квітня у МАГАТЕ заявили, що на території Запорізької АЕС зафіксували вибух невідомого безпілотника. Він пошкодив оболонку реактора на станції. Одна людина, на жаль, загинула. Росіяни звинуватили у всьому Україну, хоча самі постійно вдаються до загрозливих дій на станції.

Спираючись на попередній досвід та маніпуляції росіян з атомною станцією, коли вони робили свідомі прильоти по Енергодару, це схоже на те, що росіяни підвищують напруження навколо ЗАЕС.

Я впевнений, що більшою мірою самі росіяни продовжують нагнітати ситуацію навколо ЗАЕС. Можливо, їм потрібен ще один візит, можливо, вони використовують станцію як один з аргументів у переговорних процесах між "Росатомом" і МАГАТЕ, тобто причин насправді може бути велика кількість,

– зауважив Ашурбеков.

Депутат підкреслив, що оскільки предмет ескалації є на території Запорізької області, він так чи інакше становить ядерну небезпеку. І рано чи пізно окупанти все одно зможуть зробити щось негативне, як вони зробили з Каховською ГЕС.

Ситуація на ЗАЕС: що відомо