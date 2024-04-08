СБУ у Харкові затримала інженерів-проектувальників, які працювали на ворога та допомагали під'єднати Запорізьку АЕС до "Росатома". Вони запобігли спробам Росії отримати нові технології у сфері атомної енергетики.

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Модернізували АЕС ворога

У результаті багатоетапної спецоперації у Харкові затримано 6 колишніх посадовців проєктних інститутів України, які на замовлення корпорації з Росії вони розробляли науково-дослідну та проєктну документацію для модернізації російських атомних станцій.

Насамперед мовиться про Курську, Ростовську, Нововоронезьку та Балаковську АЕС.

Також їх планували залучити до високотехнологічних робіт на тимчасово окупованій частині території на Півдні України.

Затримані мали допомогти окупантам повністю інтегрувати ЗАЕС до енергетичної системи Росії.

Злочини задокументовано

Однак Служба безпеки завчасно викрила ворожих пособників, задокументувала їхні злочинні дії і затримала на етапі підготовки проєктної документації для агресора.

Плани ворога ніколи не втіляться в життя завдяки роботі української спецслужби.

За даними слідства, основним фігурантом справи є керівник проєктної організації у Харкові. Посадовець налагодив контакт з росіянами через свого родича – власника російської компанії, яка виконує підряди "Росатома".

До злочинної діяльності харків’янин залучив ще 5 місцевих науковців у галузі атомної енергетики.

За співпрацю з окупантами фігуранти отримували винагороду у криптовалюті. Кошти надходили на криптогаманці підставних осіб.

Їм повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

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