Агента ФСБ, який проводив дорозвідку поблизу оборонної лінії на території Сумщини, затримали "на гарячому".

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Під час розвідувальної вилазки він намагався встановити точні координати військового об'єкта ЗСУ, щоб скоригувати по ньому ворожий авіаудар,

– ідеться у повідомленні СБУ.

Зазначають, що у ході затримання у зловмисника вилучили мобільний телефон, з якого він намагався відправити росіянам фото та геолокацію потенційної "цілі".

"Завдяки оперативному реагуванню Служба безпеки зірвала спробу російської спецслужби отримати агентурний "звіт" та використати його для підготовки повітряних атак", – додають у пресслужбі.

Агентом виявився екс-регіонал

Крім того, в СБУ повідомили, що затриманим виявився колишній місцевий "функціонер" забороненої Партії регіонів.

Після деокупації Сумщини його завербували кадрові співробітники фсб для проведення розвідувально-підривної діяльності на території області.

"До уваги" російської спецслужби ексрегіонал потрапив через власні дописи в одному з месенджерів, в якому вихваляв кремлівський режим,

– додають в СБУ



Затримали російського агента-"ексрегіонала" / Фото СБУ

Зрадник "здавав" військові об'єкти

Для виконання ворожих завдань агент виходив на місцевість, де приховано фотографував військові об’єкти та фіксував їхні координати.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

СБУ знайде кожного зрадника