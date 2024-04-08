Агента ФСБ, який проводив дорозвідку поблизу оборонної лінії на території Сумщини, затримали "на гарячому".
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Під час розвідувальної вилазки він намагався встановити точні координати військового об'єкта ЗСУ, щоб скоригувати по ньому ворожий авіаудар,
– ідеться у повідомленні СБУ.
Зазначають, що у ході затримання у зловмисника вилучили мобільний телефон, з якого він намагався відправити росіянам фото та геолокацію потенційної "цілі".
"Завдяки оперативному реагуванню Служба безпеки зірвала спробу російської спецслужби отримати агентурний "звіт" та використати його для підготовки повітряних атак", – додають у пресслужбі.
Агентом виявився екс-регіонал
Крім того, в СБУ повідомили, що затриманим виявився колишній місцевий "функціонер" забороненої Партії регіонів.
Після деокупації Сумщини його завербували кадрові співробітники фсб для проведення розвідувально-підривної діяльності на території області.
"До уваги" російської спецслужби ексрегіонал потрапив через власні дописи в одному з месенджерів, в якому вихваляв кремлівський режим,
– додають в СБУ
Затримали російського агента-"ексрегіонала" / Фото СБУ
Зрадник "здавав" військові об'єкти
Для виконання ворожих завдань агент виходив на місцевість, де приховано фотографував військові об’єкти та фіксував їхні координати.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.
СБУ знайде кожного зрадника
- 5 квітня Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді "політексперту" з телеканалів Медведчука. Йдеться про Михайла Шпіра, який окрім пропагандистської "роботи", коригував удари по об'єктах енергосистеми.
- Раніше в Україні затримали агентів ФСБ, які стежили за Генштабом та готували ракетні удари.